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Разгромом завершился футбольный матч Казахстана и России

Разгромом завершился футбольный матч Казахстана и России
©КФФ

Юношеская сборная Казахстана до 17 лет провела матч в Кубке развития УЕФА, который проходит в Волгограде (Россия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В первой встрече юные казахстанцы противостояли сверстникам из России. Матч завершился победой хозяев турнира со счетом 5:0.

В следующем матче команда Марата Еслямова сыграет против сборной Кыргызстана. Игра пройдет 26 мая. В заключительном туре 29 мая казахстанская сборная встретится со сверстниками из Беларуси.

Соперниками наших юношей станут команды России, Кыргызстана и Беларуси. Турнир пройдет по круговой системе, победителем станет сборная, набравшая наибольшее количество очков.

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Метки:
Сборная РК по футболу УЕФА

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