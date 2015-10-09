Разгромом с 8 голами обернулся матч Казахстан - Кыргызстан

Юношеская сборная Казахстана (U15) обыграла в товарищеском матче сверстников из Кыргызстана, сообщают Vesti.kz.

Встреча состоялась в Бишкеке и завершилась со счетом 6:2 в пользу казахстанской команды.

В составе победителей отличились следующие игроки: Динур Кабыл, Зейнулла Абибулла, Ибрагим Садирдинов, Ерасыл Ибатулла, Диас Ерик и Мадияр Камбаров.

