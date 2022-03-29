Прямая трансляция матча Казахстана с Шотландией в отборе на молодежный Евро-2023

Сегодня, 29 марта, молодежная сборная Казахстана (U-21) проведет матч отборочного турнира Евро-2023 против Шотландии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В прямом эфире встречу команд, которая начнется в 17:00 по времени Нур-Султана, покажет телеканал Qazsport. Также просмотр матча будет доступен на официальном сайте вещателя.

Прямая трансляция матча Казахстан - Шотландия на Qazsport

Встреча состоится на Центральном стадионе Алматы.

Напомним, в группе I сборная Казахстана занимает последнее место. У команды Кайрата Нурдаулетова нет набранных очков. В пяти матчах казахстанская "молодежка" потерпела пять поражений. Шотландия набрала четыре очка и занимает третье место. В последнем матче отбора казахстанцы уступили шотландцам на выезде со счетом 1:2. Игра состоялась в ноябре 2021 года в Данди.

Лидером группы I является Бельгия, набравшая 18 очков. Датчане занимают второе место - у них девять баллов, а третья строчка у Турции - семь очков.