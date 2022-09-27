Призер чемпионата мира отреагировал на результат Казахстана в Лиге наций

Бывший тренер сборной Азербайджана Роберт Просинечки высказался о результатах сборной Казахстана в Лиге наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Национальная команда заняла первое место в группе 3 дивизиона C Лиги наций и обеспечила себе повышение в следующем розыгрыше.

"Побеждать в трех подряд встречах - это очень хорошо. Азербайджанская сборная хорошо сыграла в этих матчах, заслуженно победила. Сюрпризом стало, что группу выиграла сборная Казахстана. У Азербайджана тоже есть потенциал для такого сюрприза. Но пробиться на большие турниры - это непросто. В любом случае, если есть хороший выбор футболистов, то все возможно", - цитирует хорвата Azerisport.

Напомним, Просинечки возглавлял сборную Азербайджана в 2014-2017 годах. В качестве игрока в составе сборной Хорватии он становился бронзовым призером чемпионата мира по футболу в 1998 году.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13 2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10 3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7 4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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