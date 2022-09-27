Призер чемпионата мира отреагировал на результат Казахстана в Лиге наций

Бывший тренер сборной Азербайджана Роберт Просинечки высказался о результатах сборной Казахстана в Лиге наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Национальная команда заняла первое место в группе 3 дивизиона C Лиги наций и обеспечила себе повышение в следующем розыгрыше.
"Побеждать в трех подряд встречах - это очень хорошо. Азербайджанская сборная хорошо сыграла в этих матчах, заслуженно победила. Сюрпризом стало, что группу выиграла сборная Казахстана. У Азербайджана тоже есть потенциал для такого сюрприза. Но пробиться на большие турниры - это непросто. В любом случае, если есть хороший выбор футболистов, то все возможно", - цитирует хорвата Azerisport.
Напомним, Просинечки возглавлял сборную Азербайджана в 2014-2017 годах. В качестве игрока в составе сборной Хорватии он становился бронзовым призером чемпионата мира по футболу в 1998 году.
Реклама