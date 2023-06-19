Примет сборную Бразилии? Стало известно будущее Анчелотти после ухода из "Реала"

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии после окончания следующего сезона, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации от Globo главный тренер "Реала" провел в Испании две встречи с президентом Бразильской конфедерации футбола Эднальдо Родригесом, в ходе которых они договорились о будущем сотрудничестве.

Анчелотти не сможет официально подписать контракт до начала следующего года, но он дал гарантии, что сделает это позднее. В январе тренер уведомит руководство "Реала" о своем решении не продлевать контракт с клубом.

Изначально планировалось, что сын тренера, Давиде Анчелотти, возглавит сборную Бразилии до того момента, пока Карло не примет свою должность. Однако от этой идеи отказались, и Давиде присоединится к национальной команде вместе со своим отцом.

На данный момент исполняющую обязанности главного тренера сборной Бразилии занимает Рамон Менезес, которому помогает знакомый казахстанским болельщикам Тиаго Козлоски, работавший с молодыми талантами в академии "Оле Бразил", а также в столичных клубах "Байтерек" и "Астана-1964".

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