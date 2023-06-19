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Примет сборную Бразилии? Стало известно будущее Анчелотти после ухода из "Реала"

Примет сборную Бразилии? Стало известно будущее Анчелотти после ухода из "Реала"
©ФК "Реал"

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии после окончания следующего сезона, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации от Globo главный тренер "Реала" провел в Испании две встречи с президентом Бразильской конфедерации футбола Эднальдо Родригесом, в ходе которых они договорились о будущем сотрудничестве.

Анчелотти не сможет официально подписать контракт до начала следующего года, но он дал гарантии, что сделает это позднее. В январе тренер уведомит руководство "Реала" о своем решении не продлевать контракт с клубом.

Изначально планировалось, что сын тренера, Давиде Анчелотти, возглавит сборную Бразилии до того момента, пока Карло не примет свою должность. Однако от этой идеи отказались, и Давиде присоединится к национальной команде вместе со своим отцом.

На данный момент исполняющую обязанности главного тренера сборной Бразилии занимает Рамон Менезес, которому помогает знакомый казахстанским болельщикам Тиаго Козлоски, работавший с молодыми талантами в академии "Оле Бразил", а также в столичных клубах "Байтерек" и "Астана-1964".

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Метки:
Бразилия Реал Мадрид Анчелотти Карло

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