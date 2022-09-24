"Преподнесла сюрприз". В Азербайджане оценили сборную Казахстана перед матчем Лиги наций

Азербайджанский специалист Рамин Гулиев высказался о предстоящем матче Лиги наций со сборной Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.
25 сентября Азербайджан и Казахстан в заключительном матче групповой стадии Лиги наций сыграют в Баку.
"Думаю, что в игре с Казахстаном удастся продолжить нашу победную серию. Похоже, что мотивация нашей команды на высоком уровне. Сборная Казахстана преподнесла сюрприз в группе. Никто не думал, что они займут первое место", - цитирует азербайджанского специалиста Sportal.az.
Отметим, что сборная Казахстана обыграла Беларусь в матче пятого тура групповой стадии Лиги наций со счетом 2:1. Азербайджан в предпоследнем туре сенсационно обыграл на выезде Словакию - 2:1.
Команда Магомеда Адиева набрала 13 очков и досрочно стала победителем квартета 3 дивизиона C. Благодаря этому национальная команда вышла в дивизион B.
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