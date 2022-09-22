Появились фото из раздевалки сборной Казахстана перед матчем Лиги наций

Сборная Казахстана по футболу претендует на победу в группе Лиги наций, а пресс-служба КФФ опубликовала фото из раздевалки национальной команды, сообщает корреспондент Vesti.kz. Подопечные Магомеда Адиева могут досрочно выиграть группу.
Ранее казахстанцы опубликовали состав против Беларуси, а матч стартует в 20:00 по времени Астаны.
"Раздевалка готова", - пишет пресс-служба.
Возможная победа Казахстана выведет национальную сборную в дивизион В турнира: есть несколько вариантов развития событий.
Досрочный выход или второй шанс? Как Казахстан доиграет Лигу наций
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