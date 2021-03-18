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Появилась информация по допуску болельщиков на матч Украина - Казахстан в отборе на ЧМ-2022

Встреча пройдет 31 марта в Киеве.

Появилась информация по допуску болельщиков на матч Украина - Казахстан в отборе на ЧМ-2022
Фото: КФФ
Новости спорта Футбол Сборные
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Матч сборной Казахстана по футболу с командой Украины в рамках отбора на чемпионат мира-2022 пройдет без зрителей, передает корреспондент Vesti.kz.

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник сообщил, что в Киеве снова запретили матчи со зрителями до стабилизации эпидемической ситуации. Запрет распространяется как и на внутренние соревнования, так и на международные матчи. 

"В столице ситуация с распространением болезни сложная. Ежедневно увеличивается количество больных, в том числе и тех, кто нуждается в госпитализации. Больницы наполнены пациентами как никогда. Многие пациенты в тяжелом состоянии и нуждаются в кислородной поддержке.

При этом завтра в столице запланирован большой футбольный матч, на который со всей страны приедут болельщики. Такое скопление людей приведет к взрыву заболеваемости. И мы должны это не допустить", – сказал Поворозник.

18 марта "Шахтер" в Киеве примет "Рому" на НСК "Олимпийский" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы, а 21-го здесь же пройдет матч 19-го тура УПЛ "Динамо" – "Рух".

Ранее сообщалось, что мартовские матчи сборной Украины пройдут в Киеве. На 31 марта намечен матч с Казахстаном.

За три дня до этого сборная Казахстана примет Францию. Этот матч пройдет на стадионе "Астана Арена" также без зрителей. С составом на эти игры можно ознакомиться здесь.

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Метки:
Украина Сборная РК по футболу ЧМ-2022 Коронавирус

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