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"Поездка туда будет очень длинной". Дешам - о трудностях против Казахстана и фаворите в группе квалификации ЧМ-2022

Также наставник французов высказался о соперниках.

"Поездка туда будет очень длинной". Дешам - о трудностях против Казахстана и фаворите в группе квалификации ЧМ-2022
Дидье Дешам. Фото: Reuters©
Новости спорта Футбол Сборные
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Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам прокомментировал результаты жеребьевки европейской квалификации чемпионата мира-2022. Его слова приводит официальный сайт Федерации футбола страны.

По ее итогам французы попали в группу D, где их соперниками стали команды Украины, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана. 

"Мы очень хорошо знаем сборные Украины и Финляндии, ведь с ними наша команда встречалась совсем недавно. Зато мы, например, никогда не играли в Казахстане. Поездка туда будет очень длинной. Подождем до завтрашнего дня, чтобы узнать расписание матчей. Это может вызвать дополнительные трудности. 

Франция - фаворит группы, но все необходимые очки нам придется с добывать в играх и с конкретными соперниками. Цель понятна - финишировать первыми в нашей группе. Мы должны зафиксировать эту идею и не думать о других. Даже рассматривать возможность занять второе место рискованно", - сказал Дешам.

"У нас уже есть рекомендации по некоторым командам. Мы найдем время, чтобы получить как можно большее информации о матчах, которые они сыграли в сентябре, октябре и ноябре. Украина и Финляндия кажутся более вооруженными, чем Казахстан и Босния и Герцеговина, из-за их позиции в корзинах во время жеребьевки

Ключевое слово - адаптироваться. Когда есть три матча, важен график. Если мы играем два на выезде, восстановление требует еще большего времени. Также логистика будут иметь решающее значение при планировании нашей программы, насколько это возможно", - добавил наставник "трехцветных".

 

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Метки:
Сборная РК по футболу Франция ЧМ-2022

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