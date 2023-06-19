"Победа и гол". Бельгийский клуб обратился к игроку сборной Казахстана перед матчем отбора к Евро-2024

Бельгийский "РВД Моленбек" обратился к защитнику сборной Казахстана Яну Вороговскому, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В матче третьего тура отбора к Евро-2024 против Сан-Марино Ян забил гол, а сборная Казахстана одержала победу со счетом 3:0. Сегодня, в ночь на 20 июня национальная команда сыграет в Белфасте против Северной Ирландии.
"Ян ВороГОЛский. Победа и гол нашего защитника в матче против Сан-Марино в субботу вечером ⚽️ Мы надеемся, что сегодня вечером он сыграет отличный матч против Северной Ирландии 💪🏽", - пишет пресс-служба бельгийского клуба.
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