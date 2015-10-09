Партнёра Салаха приговорили к году тюрьмы за мошенничество

Футболист сборной Египта Рамадан Собхи приговорен к одному году тюремного заключения в связи с делом о мошенничестве, сообщают Vesti.kz со ссылкой на The Straits Times.

Собхи был арестован в июле 2025 года по обвинениям в подделке официальных документов. В деле сообщалось, что вместо него другой человек сдавал экзамен в частном институте туризма и гостиничного бизнеса в провинции Гиза (Египет).

Накануне уголовный суд Гизы приговорил 28‑летнего Собхи и второго подсудимого к одному году заключения с обязательными работами. Третий фигурант дела был оправдан, а четвёртый, находящийся в бегах, заочно приговорён к 10 годам лишения свободы.

Помимо тюремного заключения, Собхи грозит четырехлетняя дисквалификация - в ноябре Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил нарушения антидопинговых правил.

В составе сборной Египта, где выступает нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах, полузащитник провёл 37 матчей и забил два гола. Собхи играл за клубы "Сток Сити" и "Хаддерсфилд Таун".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!