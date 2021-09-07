Озвучен ориентировочный состав сборной Казахстана на матч отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины

Украинский сайт Sport.ua провел анализ и сделал прогноз на матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 между сборными Боснии и Герцеговины и Казахстана, а также назвал ориентировочные составы команд.

Встреча пройдет в Зенице в ночь с 7 на 8 сентября и начнется в 00:45 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция доступна здесь.

"Босния и Герцеговина

Ситуация в отборочной группе D, в состав которой также входит и сборная Украины, продолжает накаляться перед окончанием отборочного раунда мундиаля-2022. Коллектив Ивайло Петева неожиданно отобрал очки у Франции уже на старте сентябрьской части поединков (1:1), чем немногим поздним отметилась и футболисты Александра Петракова, поэтому теперь получил возможность решительным образом ворваться в борьбу за вторую строчку турнирной таблицы.

Календарь у боснийцев для этого подходящий: две игры против Украины и домашняя встреча с Финляндией легкими точно не будут, однако, именно победами в оставшихся четырех матчах Босния может прийти к действительно серьезному успеху.

Ключевая проблема "желто-синих" заключается в том, что они достаточно мало забивают, несмотря на чуть ли не лучший, после Франции, подбор на позицию центрального форварда в нашем квинтете. Против такого соперника, как Казахстан, этот фактор может иметь ключевую роль. Даже в недавнем товарищеском матче против скромного Кувейта команда не сумела раскрыться - скромная победа 1:0, при игре далеким от основного составом.

Казахстан

Если с футболистами из Боснии нам еще только предстоит познакомиться поближе уже в октябре-ноябре, то представители Казахстана для нас являются уже историей. Украина так и не смогла обыграть „ястребов“, а после каждой неудачной игры против них еще и получала порцию разрушительной критики в свой адрес. По досадной для нас случайности, именно эти два набранных балла в матчах против коллектива Шевченко/Петракова для команды Талгата Байсуфинова составляют фундамент, с которого они могут совершить опасный рывок в нашу сторону.

При этом, соперники у Казахстана по оставшимся матчам куда сложнее, чем у той же Боснии, так как вопросы с Францией остаются открытыми, а дополнительная игра против Финляндии не обещает ему ничего хорошего, даже несмотря на статус домашней. Примечательно, что и у "ястребов" есть серьезные проблемы с атакой, которые магическим образом решались ранее исключительно в играх против Украины, в ворота которой и отправились все три мяча. В остальном - сентябрьский цикл в исполнении коллектива Байсуфинова рискует стать провальным, а серия из 11 матчей без побед продлиться еще на одну игру.

Ориентировочные составы

Босния и Герцеговина: Шехич - Чивич, Саничанин, Хаджикадунич, Ахмедходжич, Сушич - Пьянич, Цимирот, Гояк - Джеко, Демирович.

Казахстан: Шацкий - Логвиненко, Малый, Марочкин, Ерланов - Куат, Жуков - Тыгыберген, Зайнутдинов, Вороговкий - Аймбетов.

Прогноз

Мы считаем, что в предстоящей игре боснийцы могут воспользоваться шансом на то, чтобы стать прямыми преследователями Украины, но игра результативной точно не станет", - говорится в статье.

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