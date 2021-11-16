Отъезд лидеров, горькое послевкусие и непонятные цели. Зачем Казахстану матч с Таджикистаном?

Сегодня сборная Казахстана по футболу проведет последний матч в году. Соперником национальной команды по товарищеской встрече будет Таджикистан. Корреспондент Vesti.kz попытался разобраться, нужна ли подопечным Талгата Байсуфинова эта игра.

В ночь с субботы на воскресенье национальная команда потерпела самое крупное поражение в своей истории. 0:8 в Париже от французов до сих пор обсуждает едва ли не вся страна - бывшие депутаты, боец смешанных единоборств, домохозяйки.

Что и говорить, сборная нашумела с оглушительным результатом со знаком минус. Подобные репутационные потери забываются нескоро. На этом фоне матч с Таджикистаном, выглядит какой-то неуклюжей попыткой заглушить поражение во Франции. Понятно, что в планах эта игра значилась заранее, но теперь все представляется именно так.

Нелогичности проведению этой встречи добавляет то, что год для сборной, по сути, закончен, отборочный турнир к ЧМ-2022 для нас финишировал, и следующую игру команда, вероятно, проведет спустя несколько месяцев. То есть непонятно, к чему готовиться именно сейчас, в чем практический смысл этого поединка?

Это, кстати, всего лишь второй товарищеский матч в календаре национальной команды в 2021 году. Первую встречу подопечные Байсуфинова провели в июне против Северной Македонии, которая готовилась к дебютному выступлению на чемпионате Европы. Тот матч завершился разгромом нашей команды со счетом 0:4. А вот необходимых товарищеских игр перед отборочными встречами в этом году не было. Вся подготовка ограничивалась сборами команды непосредственно перед официальными поединками.

Товарищеских игр в календаре сборной вообще стало меньше. В этом году таких встреч две. В 2020-м был один поединок. Справедливости ради надо сказать, что в прошлом году мировой футбол в целом постиг коллапс из-за пандемии коронавируса, но и до этого сборная собиралась только на официальные матчи. В 2019-м также был сыгран один товарищеский поединок, в 2018-м - три, а в 2017-м - опять один. Таким образом, за пять лет национальная команда, помимо официальных игр, провела всего лишь семь контрольных встреч. Для полноценной подготовки к отборочным турнирам и решению задач это чрезвычайно мало.

Матч с Таджикистаном будет проходить на фоне горького послевкусия. Неудача в этом поединке вызовет новый вал критики в адрес футболистов и тренеров, а победа, если только не крупная и убедительная, вряд ли принесет удовлетворение как болельщикам, так и самим футболистам. На любой исход в предстоящей игре все еще будут примерять последнее фиаско.

Тем временем расположение сборной покинули игроки "Кайрата" Стас Покатилов, Нуралы Алип и Артур Шушеначев. Очевидно, что статус и, самое главное, необходимость этой игры позволяют тренерскому штабу такие кадровые решения.

Кстати, и соперник безболезненно отпускает одного из лидеров. Как стало известно Vesti.kz, Комрон Турсунов пропустит игру с Казахстаном из-за свадьбы. Тренерский штаб соперника, памятуя о невысоком, наверное, разминочном статусе встречи, просто решил не вызывать форварда "Худжанда".

Антирекорд - не показатель, новый тренер - иллюзия роста. Станет ли сборная Казахстана лучше после ухода Байсуфинова?

Напомним, в отборочном турнире к ЧМ-2022 сборная Казахстана заняла последнее место в группе D. Команда Байсуфинова набрала три балла.

Поединок с Таджикистаном пройдет в Нур-Султане. Начало в 19:00.

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