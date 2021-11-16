 sHqyCE895A2oHrEHqmdlSVFEV7iGNlQM4l4nNIuj
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло
Бокс Футбол Хоккей Футзал Единоборства Теннис Атлетика Олимпиада Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Антирекорд - не показатель, новый тренер - иллюзия роста. Станет ли сборная Казахстана лучше после ухода Байсуфинова?

Антирекорд - не показатель, новый тренер - иллюзия роста. Станет ли сборная Казахстана лучше после ухода Байсуфинова?
©КФФ
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)

Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов готов покинуть свой пост в этом году. Корреспондент Vesti.kz рассуждает на тему будущего казахстанского специалиста и национальной команды. 

На фоне катастрофического результата в Париже у болельщиков, естественно, возникла рефлексия ко всем, кто как-либо соприкасается с казахстанским футболом. Руководство разогнать, тренера убрать, финансирование прекратить - это лозунги, которые звучат почти каждый год. 

В конкретном матче с Францией сложно сказать, что мог кардинально лучше сделать Байсуфинов. Это был просто несопоставимый класс исполнителей, это был отличный день для главного игрока нового поколения в мировом футболе, это были чемпионы мира на своем поле. 

Можно было закрыться в одиннадцать человек, ну да, возможно, получили бы не восемь, а условные пять пропущенных мячей. Сути это не меняет. Антирекорд? Да, это то, что останется с игроками и тренером на всю жизнь, но в то же время, эти же ребята совершили три камбэка в одном цикле против сильных европейских сборных - может быть, это тоже рекорд? Бывало ли такое в истории нашей сборной? 

Матчи с Францией и другими топ-сборными вообще не показатель для нашей команды, очевидно, что разница, так или иначе, будет колоссальной. Игры со сборными уровня Финляндии и Боснии - это уже более реальная оценка наших возможностей и то, к чему мы должны стремиться в ближайшие годы. 

Команда Байсуфинова не провалила цикл, она провалила один матч против чемпионов мира. Соответственно, оценка работы тренерского штаба должна исходить из всей дистанции. Эта работа не была образцовой, к ней множество вопросов, даже без привязки к матчу с Францией, но будь другой тренер, есть ли уверенность, что все было бы намного лучше?  

Есть несколько важнейших аспектов в работе главного тренера сборной. Надо понимать, что он выполняет больше роль психолога и мотиватора в периоды игр, ведь полноценного тренировочного процесса в сборной просто не бывает (разве что только перед большими турнирами). То есть не тренерский штаб сборной готовит игроков функционально и тактически. Он лишь корректирует то, с чем приходят к нему футболисты, подстраивает под свою игровую модель, опять же, настраивает психологически. 

Гарантировать быстрый результат и резкую положительную динамику в проекции сборной Казахстана, вероятно, не сможет ни один тренер в мире. Иначе, постсоветские страны вроде Узбекистана, Беларуси или Грузии (все они приглашали именитых зарубежных тренеров) уже добились бы выхода на большой турнир. 

Поэтому глобальная проблема не в тренере, а в подходе и развитии всего футбола в стране. Любой сменщик Байсуфинова (если отставка все же произойдет) может только минимально улучшить результаты сборной, но качественный рост будет возможен только, если вся система получит новое развитие. 

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Сборная РК по футболу ЧМ-2022 Байсуфинов Талгат КФФ

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 13:35
Футбол
Антирекорд - не показатель, новый тренер - иллюзия роста. Станет ли сборная Казахстана лучше после ухода Байсуфинова? Антирекорд - не показатель, новый тренер - иллюзия роста. Станет ли сборная Казахстана лучше после ухода Байсуфинова?
Вчера , 20:42
Футбол
Сейдахмет - капитан, Самородов - надежда, Нурдаулетов - в поиске. Молодежная сборная Казахстана проваливается в отборе ЧЕ Сейдахмет - капитан, Самородов - надежда, Нурдаулетов - в поиске. Молодежная сборная Казахстана проваливается в отборе ЧЕ
Вчера , 14:32
Футбол
Провал с практикой и кадрами, вспышки против Украины и неизменный стиль. Как сборная Казахстана провела отбор ЧМ-2022 Провал с практикой и кадрами, вспышки против Украины и неизменный стиль. Как сборная Казахстана провела отбор ЧМ-2022
13 ноября, 15:03
Футбол
Капитан сборной Франции похвалил казахстанских футболистов и озвучил задачу на матч Капитан сборной Франции похвалил казахстанских футболистов и озвучил задачу на матч
13 ноября, 13:09
Футбол
Казахстан понес еще одну серьезную потерю перед матчем с чемпионами мира Казахстан понес еще одну серьезную потерю перед матчем с чемпионами мира
13 ноября, 12:41
Футбол
"В первой игре было непросто". Тренер Франции рассказал об ожиданиях от матча с Казахстаном "В первой игре было непросто". Тренер Франции рассказал об ожиданиях от матча с Казахстаном
13 ноября, 11:32
Футбол
Сборная Казахстана по футболу сыграет с Францией полурезерным составом Сборная Казахстана по футболу сыграет с Францией полурезерным составом
13 ноября, 11:14
Футбол
"Подводить итоги еще рано". Байсуфинов - о матче Казахстана с Францией "Подводить итоги еще рано". Байсуфинов - о матче Казахстана с Францией
12 ноября, 20:38
Футбол
Лидеры "Кайрата", Тошич и вингер "Астаны". Пять звезд, которые могут покинуть КПЛ в этом году Лидеры "Кайрата", Тошич и вингер "Астаны". Пять звезд, которые могут покинуть КПЛ в этом году
12 ноября, 19:33
Футбол
18-летний казахстанский футболист близок к контракту с лидером европейского чемпионата 18-летний казахстанский футболист близок к контракту с лидером европейского чемпионата
12 ноября, 12:46
Футбол
Опыт в обороне и молодость в атаке. Ориентировочный состав сборной Казахстана на матч с Францией Опыт в обороне и молодость в атаке. Ориентировочный состав сборной Казахстана на матч с Францией
11 ноября, 13:48
Футбол
Уход из "Кайрата", недоверие в России и травмы. Как Аймбетов потерял сезон в "Астане" Уход из "Кайрата", недоверие в России и травмы. Как Аймбетов потерял сезон в "Астане"
11 ноября, 12:38
Футбол
Важнейшие голы, роль лидера и многофункциональность. Тагыберген - мотор чемпионского "Тобола" Важнейшие голы, роль лидера и многофункциональность. Тагыберген - мотор чемпионского "Тобола"
10 ноября, 17:40
Футбол
"За ним следит не только "Спартак". Агент игрока сборной Казахстана прокомментировал интерес из РПЛ "За ним следит не только "Спартак". Агент игрока сборной Казахстана прокомментировал интерес из РПЛ
10 ноября, 12:29
Футбол
"Актобе" определился с кандидатурой главного тренера "Актобе" определился с кандидатурой главного тренера
9 ноября, 16:54
Футбол
Дебют в сборной, характер и яркий старт в "Актобе". Почему Самородов главный талант поколения и чем он привлекает "Спартак" Дебют в сборной, характер и яркий старт в "Актобе". Почему Самородов главный талант поколения и чем он привлекает "Спартак"
9 ноября, 13:16
Футбол
Работал с Бердыевым, играл с Зайнутдиновым и заменит Вагнера. Почему Еременко идеальный кандидат на усиление в "Кайрате" Работал с Бердыевым, играл с Зайнутдиновым и заменит Вагнера. Почему Еременко идеальный кандидат на усиление в "Кайрате"
8 ноября, 18:42
Футбол
Большой профессионал и средний игрок. Почему Рукавина переоценен и что он дал "Астане" Большой профессионал и средний игрок. Почему Рукавина переоценен и что он дал "Астане"
8 ноября, 14:00
Футбол
Балканская "мафия", отсутствие командной игры и провалы в решающих матчах. Почему Тихонов не справился с работой в "Астане" Балканская "мафия", отсутствие командной игры и провалы в решающих матчах. Почему Тихонов не справился с работой в "Астане"
7 ноября, 21:45
Футбол
Сборная Казахстана по футболу понесла еще одну серьезную потерю на матч с Францией Сборная Казахстана по футболу понесла еще одну серьезную потерю на матч с Францией
5 ноября, 19:50
Футбол
Без вратаря "Астаны", ставка на молодых в атаке и безальтернативная полузащита. Анализ состава сборной Казахстана Без вратаря "Астаны", ставка на молодых в атаке и безальтернативная полузащита. Анализ состава сборной Казахстана
5 ноября, 15:20
Футбол
Плохая реализация, дисбаланс и кандидаты на выход. Почему "Кайрат" снова проиграл "Карабаху" Плохая реализация, дисбаланс и кандидаты на выход. Почему "Кайрат" снова проиграл "Карабаху"
5 ноября, 00:47
Футбол
"Если бы проиграли, то я бы не расстроился". Тренер "Карабаха" - о победе над "Кайратом" в Лиге конференций "Если бы проиграли, то я бы не расстроился". Тренер "Карабаха" - о победе над "Кайратом" в Лиге конференций
5 ноября, 00:34
Футбол
"Это была лучшая игра под нашим руководством". Бердыев - о "Карабахе", Гуральски и ошибке Покатилова "Это была лучшая игра под нашим руководством". Бердыев - о "Карабахе", Гуральски и ошибке Покатилова
4 ноября, 21:34
Футбол
Возрастные и неликвидные. Почему "Акжайык" - худший пример при отмене лимита Возрастные и неликвидные. Почему "Акжайык" - худший пример при отмене лимита
4 ноября, 14:41
Футбол
Разочаровал Байсуфинова, заиграл при Игнашевиче и теперь рвется в РПЛ. Как Муртазаев проводит сезон в России Разочаровал Байсуфинова, заиграл при Игнашевиче и теперь рвется в РПЛ. Как Муртазаев проводит сезон в России
3 ноября, 16:47
Футбол
"Таких команд в Казахстане нет ". Бердыев - о "Карабахе", Гуральски и шансах "Кайрата" на плей-офф "Таких команд в Казахстане нет ". Бердыев - о "Карабахе", Гуральски и шансах "Кайрата" на плей-офф
3 ноября, 15:00
Футбол
Академия "Кайрата", сверхвыносливость и технические пробелы. Почему Байсуфинов вызвал в сборную латераля из "Шахтера" Академия "Кайрата", сверхвыносливость и технические пробелы. Почему Байсуфинов вызвал в сборную латераля из "Шахтера"
3 ноября, 12:55
Футбол
Экс-игрок "МЮ", защитник сборной Казахстана и форвард-джокер. С кем расстанется "Тобол" после чемпионского сезона Экс-игрок "МЮ", защитник сборной Казахстана и форвард-джокер. С кем расстанется "Тобол" после чемпионского сезона
2 ноября, 16:40
Футбол
"Матч "Тобол" - ЦСКА стал бы двойным праздником для меня". Бабаян - о чемпионстве КПЛ, Тошиче и еврокубках "Матч "Тобол" - ЦСКА стал бы двойным праздником для меня". Бабаян - о чемпионстве КПЛ, Тошиче и еврокубках
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus