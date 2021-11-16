Антирекорд - не показатель, новый тренер - иллюзия роста. Станет ли сборная Казахстана лучше после ухода Байсуфинова?

Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов готов покинуть свой пост в этом году. Корреспондент Vesti.kz рассуждает на тему будущего казахстанского специалиста и национальной команды.

На фоне катастрофического результата в Париже у болельщиков, естественно, возникла рефлексия ко всем, кто как-либо соприкасается с казахстанским футболом. Руководство разогнать, тренера убрать, финансирование прекратить - это лозунги, которые звучат почти каждый год.

В конкретном матче с Францией сложно сказать, что мог кардинально лучше сделать Байсуфинов. Это был просто несопоставимый класс исполнителей, это был отличный день для главного игрока нового поколения в мировом футболе, это были чемпионы мира на своем поле.

Можно было закрыться в одиннадцать человек, ну да, возможно, получили бы не восемь, а условные пять пропущенных мячей. Сути это не меняет. Антирекорд? Да, это то, что останется с игроками и тренером на всю жизнь, но в то же время, эти же ребята совершили три камбэка в одном цикле против сильных европейских сборных - может быть, это тоже рекорд? Бывало ли такое в истории нашей сборной?

Матчи с Францией и другими топ-сборными вообще не показатель для нашей команды, очевидно, что разница, так или иначе, будет колоссальной. Игры со сборными уровня Финляндии и Боснии - это уже более реальная оценка наших возможностей и то, к чему мы должны стремиться в ближайшие годы.

Команда Байсуфинова не провалила цикл, она провалила один матч против чемпионов мира. Соответственно, оценка работы тренерского штаба должна исходить из всей дистанции. Эта работа не была образцовой, к ней множество вопросов, даже без привязки к матчу с Францией, но будь другой тренер, есть ли уверенность, что все было бы намного лучше?

Есть несколько важнейших аспектов в работе главного тренера сборной. Надо понимать, что он выполняет больше роль психолога и мотиватора в периоды игр, ведь полноценного тренировочного процесса в сборной просто не бывает (разве что только перед большими турнирами). То есть не тренерский штаб сборной готовит игроков функционально и тактически. Он лишь корректирует то, с чем приходят к нему футболисты, подстраивает под свою игровую модель, опять же, настраивает психологически.

Гарантировать быстрый результат и резкую положительную динамику в проекции сборной Казахстана, вероятно, не сможет ни один тренер в мире. Иначе, постсоветские страны вроде Узбекистана, Беларуси или Грузии (все они приглашали именитых зарубежных тренеров) уже добились бы выхода на большой турнир.

Поэтому глобальная проблема не в тренере, а в подходе и развитии всего футбола в стране. Любой сменщик Байсуфинова (если отставка все же произойдет) может только минимально улучшить результаты сборной, но качественный рост будет возможен только, если вся система получит новое развитие.