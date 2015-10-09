Отмененным голом и промахом Салаха обернулся матч за бронзу Кубка Африки

Сборная Нигерии обыграла команду Египта в матче за третье место Кубка Африканских наций, сообщают Vesti.kz.

Матч состоялся на стадионе "Мохамед V" в Касабланке (Марокко).

В основное время счет не был открыт. На 36-й минуте нигерийцы забили мяч, но гол Пола Онуачу был отменен после просмотра VAR.

В итоге выявление победителя продолжилось в серии пенальти. Сборная Нигерии удачнее исполнила свои попытки, реализовав четыре пенальти при одном промахе.

У египтян два игрока смазали свои попытки - нападающие Мохамед Салах из "Ливерпуля" и Омар Мармуш из "Манчестер Сити" не смогли переиграть вратаря соперников Стэнли Нвабили. В итоге победа Нигерии - 3:2 и восьмая бронза на счету команды.

Завтра, 18 января, в финале сойдутся сборная Сенегала и хозяева турнира команда Марокко. Матч пройдет в Рабате. Обе сборные по одному разу выигрывали турнир - сенегальцы в 2021 году, а марокканцы - в 1976.

A Spirited Performance but we bow out in the semifinals. pic.twitter.com/SmtKb9SZkF — 🇳🇬 Super Eagles (@NGSuperEagles) January 14, 2026

