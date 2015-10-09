Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Сборные
Вчера 23:34
 

Отмененным голом и промахом Салаха обернулся матч за бронзу Кубка Африки

  Комментарии

Поделиться
Отмененным голом и промахом Салаха обернулся матч за бронзу Кубка Африки ©x.com/EgyptNT

Сборная Нигерии обыграла команду Египта в матче за третье место Кубка Африканских наций, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Сборная Нигерии обыграла команду Египта в матче за третье место Кубка Африканских наций, сообщают Vesti.kz.

Матч состоялся на стадионе "Мохамед V" в Касабланке (Марокко).

В основное время счет не был открыт. На 36-й минуте нигерийцы забили мяч, но гол Пола Онуачу был отменен после просмотра VAR.

В итоге выявление победителя продолжилось в серии пенальти. Сборная Нигерии удачнее исполнила свои попытки, реализовав четыре пенальти при одном промахе.

У египтян два игрока смазали свои попытки - нападающие Мохамед Салах из "Ливерпуля" и Омар Мармуш из "Манчестер Сити" не смогли переиграть вратаря соперников Стэнли Нвабили. В итоге победа Нигерии - 3:2 и восьмая бронза на счету команды.

Завтра, 18 января, в финале сойдутся сборная Сенегала и хозяева турнира команда Марокко. Матч пройдет в Рабате. Обе сборные по одному разу выигрывали турнир - сенегальцы в 2021 году, а марокканцы - в 1976.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Сан-Себастьян   •   Регулярный чемпионат, мужчины
19 января 01:00   •   не начат
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
(Сан-Себастьян)
- : -
Барселона
Барселона
(Барселона)
Кто победит в основное время?
Реал Сосьедад
Ничья
Барселона
Проголосовало 107 человек

Реклама

Живи спортом!