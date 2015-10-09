Ошибка фанатов: не того Рафинью обвинили в провале Бразилии

39-летний Рафинья, который в прошлом защищал цвета "Баварии", неожиданно оказался под огнем критики в социальных сетях после поражения сборной Бразилии от Аргентины со счетом 1:4 в рамках отбора на ЧМ-2026, передают Vesti.kz.

Перед матчем с Аргентиной 28-летний вингер "Барселоны" Рафинья, известный своим эмоциональным стилем общения, позволил себе дерзкое высказывание, заявив, что "Бразилия уничтожит Аргентину".

Эти слова вызвали огромный резонанс, а после сокрушительного поражения "селесао" возмущенные болельщики обрушили свой гнев, но не на того человека.

Фанаты перепутали двух футболистов и начали массово атаковать в соцсетях бывшего защитника "Баварии".

Оскорбления и угрозы обрушились на тезку-ветерана, который уже давно завершил международную карьеру и не имел никакого отношения ни к скандальному заявлению, ни к самому матчу.

Ошарашенный происходящим, Рафинья-ветеран вынужден был выйти на связь и публично заявить, что он "не имеет никакого отношения к этим словам и к игре", призвав фанатов разобраться в ситуации.

"Я понятия не имею, о чем идет речь. Это не мои слова и не моя вина. Пожалуйста, разберитесь, прежде чем нападать на меня", - обратился он к разгневанным болельщикам.

Напомним, что по итогам 90 минут игры сборная Аргентины одержала уверенную победу - 4:1. В составе выигравших точными ударами отметились Хулиан Альварес (4-я минута), Энцо Фернандес (12-я), Алексис Мак Аллистер (37-я) и Джулиано Симеоне (71-я). У гостей гол "престижа" оформил Матеус Кунья (26-я).

Таким образом аргентинцы набрали 31 балл после 14 проведенных игр и досрочно пробились на ЧМ-2026. Что касается бразильцев, то они идут на четвертом месте с 21 очком.