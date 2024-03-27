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Оразов высказался о будущем Адиева и дал позитивную оценку сборной Казахстана

Оразов высказался о будущем Адиева и дал позитивную оценку сборной Казахстана
©КФФ

Полузащитник сборной Казахстана Рамазан Оразов в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о прошедшей встрече с Люксембургом (1:2), отметил выступление новичка команды и высказал позицию относительно будущего Магомеда Адиева. 

- Магомед Мусаевич заявил, что в первом тайме соперник был резче, быстрее, ты согласен, что не удавалось выдерживать ритм? 

- Да, согласен. У них очень квалифицированная, хорошая команда, с отличным подбором игроков. Мусаевич сказал, что дали им разогнаться, слишком низко "сели". Думаю, не хватало последнего паса, много ошибались в простых моментах, особенно впереди и особенно я. Нужно прибавлять. 

После Греции - да, еще тяжело, но это не должно быть отговоркой. Уже надо перелистнуть эту страницу и готовиться к осеннему циклу Лиги наций. Несмотря на всю критику, я считаю, мы провели хороший цикл. Мы уже делом показали - мы можем, просто нужно дальше работать над собой. 

- Садыбеков - новое лицо в команде, постепенно внедряется в основу, как-то поздравили его с голом и каким ты видишь его будущее? 

- Адик большой молодец. Много работает, у него еще все впереди, все очень рады за его дебют в основном составе и за его гол, надеюсь, не последний. 

- Игроки хотят, чтобы Адиев остался? 

- Ну конечно хотят, что за вопрос! 

- Во втором тайме игра изменилась, был ли шанс сравнять счет? 

- Да, были хорошие посылы, атаки, но повторюсь - не хватало паса, удара. 

Добавим, что Оразов провел на поле в прошедшей игре 75 минут, после чего был заменен на Эльхана Астанова. Для хавбека "Актобе" это был 24-й матч в национальной команде. 

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Метки:
Оразов Рамазан Адиев Магомед Сборная РК по футболу Футбол Люксембург

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