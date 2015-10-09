Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Сборные
Определился первый четвертьфиналист Кубка Африки

Сборная Сенегала по футболу обыграла команду Судана в матче 1/8 финала Кубка африканских наций, который проходит в Марокко, сообщают Vesti.kz.

Соперники сыграли в Танжере. На шестой минуте суданцы вышли вперёд усилиями полузащитника Аамира Абдаллы, однако их радость продлилась недолго.

Ещё до перерыва Пап Гейе взял игру на себя и оформил дубль, перевернув ход встречи в пользу Сенегала. А на 77-й минуте Ибрагим Мбайе поставил жирную точку — 3:1.

Кубок африканских наций-2025 проходит в Марокко и собрал 24 сборные, распределённые по шести группам. Турнир завершится 18 января. Текущий обладатель трофея — команда Кот-д’Ивуара.


