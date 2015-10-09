Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Сборные
Сегодня 20:28
 

Определился еще один участник ЧМ-2026 по футболу

  Комментарии

©Shutterstock

Сборная Туниса оформила путёвку на чемпионат мира-2026, обыграв в гостях Экваториальную Гвинею со счётом 1:0, сообщают Vesti.kz.

Решающим стал гол Мохамеда Али Бен-Ромзана, который отличился на пятой компенсированной минуте второго тайма.

После этой победы тунисцы набрали 22 очка в восьми матчах и досрочно заняли первое место в группе H. Экваториальная Гвинея с 10 баллами опустилась на четвёртую строчку.

Для Туниса это будет уже третий подряд и седьмой в истории выход в финальную часть мирового первенства.

Таким образом, Тунис стал 18-й командой, отобравшейся на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Кто уже вышел на ЧМ-2026:

КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка)

  • США (хозяева турнира)
  • Мексика (хозяева турнира)
  • Канада (хозяева турнира)

КОНМЕНБОЛ (Южная Америка)

  • Аргентина
  • Бразилия
  • Эквадор
  • Уругвай
  • Колумбия
  • Парагвай

АФК (Азия)

  • Япония
  • Иран
  • Узбекистан
  • Республика Корея
  • Иордания
  • Австралия

ОФК (Океания)

  • Новая Зеландия

КАФ (Африка)

  • Марокко
  • Тунис

Напомним, что на предстоящем чемпионате мира, который пройдет летом 2026 года впервые сыграют 48 команд. Кроме того, турнир впервые состоится сразу в трёх странах: США, Мексике и Канаде.

