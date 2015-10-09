Определился еще один участник ЧМ-2026 по футболу

Сборная Туниса оформила путёвку на чемпионат мира-2026, обыграв в гостях Экваториальную Гвинею со счётом 1:0, сообщают Vesti.kz.
Решающим стал гол Мохамеда Али Бен-Ромзана, который отличился на пятой компенсированной минуте второго тайма.
После этой победы тунисцы набрали 22 очка в восьми матчах и досрочно заняли первое место в группе H. Экваториальная Гвинея с 10 баллами опустилась на четвёртую строчку.
Для Туниса это будет уже третий подряд и седьмой в истории выход в финальную часть мирового первенства.
Таким образом, Тунис стал 18-й командой, отобравшейся на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Кто уже вышел на ЧМ-2026:
КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка)
- США (хозяева турнира)
- Мексика (хозяева турнира)
- Канада (хозяева турнира)
КОНМЕНБОЛ (Южная Америка)
- Аргентина
- Бразилия
- Эквадор
- Уругвай
- Колумбия
- Парагвай
АФК (Азия)
- Япония
- Иран
- Узбекистан
- Республика Корея
- Иордания
- Австралия
ОФК (Океания)
- Новая Зеландия
КАФ (Африка)
- Марокко
- Тунис
Напомним, что на предстоящем чемпионате мира, который пройдет летом 2026 года впервые сыграют 48 команд. Кроме того, турнир впервые состоится сразу в трёх странах: США, Мексике и Канаде.
