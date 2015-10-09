Определился еще один участник ЧМ-2026 по футболу

Сборная Туниса оформила путёвку на чемпионат мира-2026, обыграв в гостях Экваториальную Гвинею со счётом 1:0, сообщают Vesti.kz.

Решающим стал гол Мохамеда Али Бен-Ромзана, который отличился на пятой компенсированной минуте второго тайма.

После этой победы тунисцы набрали 22 очка в восьми матчах и досрочно заняли первое место в группе H. Экваториальная Гвинея с 10 баллами опустилась на четвёртую строчку.

Для Туниса это будет уже третий подряд и седьмой в истории выход в финальную часть мирового первенства.

Таким образом, Тунис стал 18-й командой, отобравшейся на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Кто уже вышел на ЧМ-2026:

КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка)

США (хозяева турнира)

Мексика (хозяева турнира)

Канада (хозяева турнира)

КОНМЕНБОЛ (Южная Америка)

Аргентина

Бразилия

Эквадор

Уругвай

Колумбия

Парагвай

АФК (Азия)

Япония

Иран

Узбекистан

Республика Корея

Иордания

Австралия

ОФК (Океания)

Новая Зеландия

КАФ (Африка)

Марокко

Тунис

Напомним, что на предстоящем чемпионате мира, который пройдет летом 2026 года впервые сыграют 48 команд. Кроме того, турнир впервые состоится сразу в трёх странах: США, Мексике и Канаде.