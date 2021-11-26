Определились соперники России в стыковых матчах ЧМ-2022. Итоги жеребьевки

В швейцарском Цюрихе 26 ноября прошла жеребьевка стыковых матчей чемпионата мира-2022 в европейской зоне, сообщает "Спорт-Экспресс".
12 сборных, в числе которых и Россия, были разбиты на три подгруппы - внутри каждой состоятся полуфиналы и финал из одного матча, победитель которого получит путевку в Катар.
Игры пройдут весной: полуфиналы - 24 марта, финалы - 29 марта.
Полуфиналы
Путь А
Шотландия - Украина
Уэльс - Австрия
Путь B
Россия - Польша
Швеция - Чехия
Путь С
Италия - Македония
Португалия - Турция
Финалы
Путь А
Уэльс/Австрия - Шотландия/Украина
Путь B
Россия/Польша - Швеция/Чехия
Путь С
Португалия/Турция - Италия/Македония