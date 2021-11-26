 yIbl8kDD0Jy5okOlIL3g4KqrYbxMccaWLrB3u8Ei
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло
Бокс Футбол Хоккей Футзал Единоборства Теннис Атлетика Олимпиада Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Определились соперники России в стыковых матчах ЧМ-2022. Итоги жеребьевки

Определились соперники России в стыковых матчах ЧМ-2022. Итоги жеребьевки
©Global Look Press
Новости спорта Футбол Сборные

В швейцарском Цюрихе 26 ноября прошла жеребьевка стыковых матчей чемпионата мира-2022 в европейской зоне, сообщает "Спорт-Экспресс".

12 сборных, в числе которых и Россия, были разбиты на три подгруппы - внутри каждой состоятся полуфиналы и финал из одного матча, победитель которого получит путевку в Катар.

Игры пройдут весной: полуфиналы - 24 марта, финалы - 29 марта.

Полуфиналы

Путь А

Шотландия - Украина

Уэльс - Австрия

Путь B

Россия - Польша

Швеция - Чехия

Путь С

Италия - Македония

Португалия - Турция

Финалы

Путь А

Уэльс/Австрия - Шотландия/Украина

Путь B

Россия/Польша - Швеция/Чехия

Путь С

Португалия/Турция - Италия/Македония

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Сборная России по футболу ЧМ-2022

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 22:53
Футбол
Определились соперники России в стыковых матчах ЧМ-2022. Итоги жеребьевки Определились соперники России в стыковых матчах ЧМ-2022. Итоги жеребьевки
25 ноября, 17:57
Футбол
Определены даты стыковых матчей сборной Казахстана против Молдовы в Лиге наций Определены даты стыковых матчей сборной Казахстана против Молдовы в Лиге наций
19 ноября, 21:09
Футбол
Сборная Казахстана по футболу поднялась на шесть позиций в рейтинге ФИФА Сборная Казахстана по футболу поднялась на шесть позиций в рейтинге ФИФА
19 ноября, 12:08
Футбол
В КФФ сделали заявление об уходе генерального секретаря В КФФ сделали заявление об уходе генерального секретаря
18 ноября, 22:41
Футбол
Генсек КФФ собрался покинуть свой пост. Назван его преемник Генсек КФФ собрался покинуть свой пост. Назван его преемник
18 ноября, 22:17
Футбол
18-летний казахстанский футболист выбрал новый клуб после четырех лет в "Фенербахче" 18-летний казахстанский футболист выбрал новый клуб после четырех лет в "Фенербахче"
18 ноября, 18:25
Футзал
Сборная Казахстана по футзалу сыграет c Узбекистаном перед Евро-2022 Сборная Казахстана по футзалу сыграет c Узбекистаном перед Евро-2022
17 ноября, 23:01
Футбол
Все ближе к лидерам. Когда Зайнутдинов станет лучшим бомбардиром сборной Казахстана Все ближе к лидерам. Когда Зайнутдинов станет лучшим бомбардиром сборной Казахстана
17 ноября, 18:38
Футбол
Пример Головкина и жесткие "ответки". Кто прав в спорах о миллиардах в казахстанском футболе после 0:8 от Франции Пример Головкина и жесткие "ответки". Кто прав в спорах о миллиардах в казахстанском футболе после 0:8 от Франции
17 ноября, 14:09
Футбол
Депутат привел в пример Узбекистан и выступил против госфинансирования футбола после 0:8 от Франции Депутат привел в пример Узбекистан и выступил против госфинансирования футбола после 0:8 от Франции
17 ноября, 12:08
Футбол
Не самые худшие. Какой результат показала сборная Казахстана среди аутсайдеров европейского отбора ЧМ-2022 Не самые худшие. Какой результат показала сборная Казахстана среди аутсайдеров европейского отбора ЧМ-2022
17 ноября, 10:29
Футбол
В группе Казахстана определился участник стыковых матчей отбора на ЧМ-2022 В группе Казахстана определился участник стыковых матчей отбора на ЧМ-2022
17 ноября, 08:59
Футбол
Сборная Аргентины по футболу пробилась на ЧМ-2022 Сборная Аргентины по футболу пробилась на ЧМ-2022
16 ноября, 23:00
Футбол
Капитан сборной Казахстана выразил недовольство после победы над Таджикистаном и попросил прощения за 0:8 от Франции Капитан сборной Казахстана выразил недовольство после победы над Таджикистаном и попросил прощения за 0:8 от Франции
16 ноября, 22:40
Футбол
Затяжное пике Казахстана, или почему последняя безголевая серия с разгромом от Франции не самая ужасная Затяжное пике Казахстана, или почему последняя безголевая серия с разгромом от Франции не самая ужасная
16 ноября, 22:20
Футбол
Байсуфинов рассказал о победе над Таджикистаном, негативе после 0:8 от Франции и своем будущем в сборной Казахстана Байсуфинов рассказал о победе над Таджикистаном, негативе после 0:8 от Франции и своем будущем в сборной Казахстана
16 ноября, 21:16
Футбол
Казахстан прервал 15-матчевую серию без побед Казахстан прервал 15-матчевую серию без побед
16 ноября, 20:53
Футбол
Сборная Казахстана обыграла Таджикистан и завершила год победой Сборная Казахстана обыграла Таджикистан и завершила год победой
16 ноября, 19:27
Футбол
Зайнутдинов забил курьезный гол и открыл счет в матче Казахстан - Таджикистан Зайнутдинов забил курьезный гол и открыл счет в матче Казахстан - Таджикистан
16 ноября, 17:52
Футбол
Отъезд лидеров, горькое послевкусие и непонятные цели. Зачем Казахстану матч с Таджикистаном? Отъезд лидеров, горькое послевкусие и непонятные цели. Зачем Казахстану матч с Таджикистаном?
16 ноября, 16:50
Футбол
Сборная Казахстана по футболу объявила состав на матч с Таджикистаном Сборная Казахстана по футболу объявила состав на матч с Таджикистаном
16 ноября, 15:15
Футбол
Без игроков "Кайрата". Стала известна заявка сборной Казахстана на матч с Таджикистаном Без игроков "Кайрата". Стала известна заявка сборной Казахстана на матч с Таджикистаном
16 ноября, 14:01
Футбол
Футболисты сборной Сербии получили миллион евро за выход на ЧМ-2022 и отправили его больным детям Футболисты сборной Сербии получили миллион евро за выход на ЧМ-2022 и отправили его больным детям
16 ноября, 10:40
Футбол
Хуже Казахстана. Англия забила сопернику десять голов в отборе на ЧМ-2022 Хуже Казахстана. Англия забила сопернику десять голов в отборе на ЧМ-2022
16 ноября, 10:02
Футбол
Чемпионы Европы-2020 опозорились и отправились в стыки ЧМ-2022 Чемпионы Европы-2020 опозорились и отправились в стыки ЧМ-2022
16 ноября, 08:36
Футбол
Прямая трансляция товарищеского матча Казахстан - Таджикистан Прямая трансляция товарищеского матча Казахстан - Таджикистан
15 ноября, 23:29
Футбол
"На его месте я бы не оставался в команде". Эксперт высказался о судьбе Байсуфинова после разгрома от Франции "На его месте я бы не оставался в команде". Эксперт высказался о судьбе Байсуфинова после разгрома от Франции
15 ноября, 22:25
Футбол
"О каких миллиардах идет речь?". В КФФ после разгрома от Франции раскрыли поступления из госбюджета "О каких миллиардах идет речь?". В КФФ после разгрома от Франции раскрыли поступления из госбюджета
15 ноября, 22:01
Футбол
"Везде шумят, что нам надо в отставку". Байсуфинов извинился перед болельщиками и оценил отбор на ЧМ-2022 по футболу "Везде шумят, что нам надо в отставку". Байсуфинов извинился перед болельщиками и оценил отбор на ЧМ-2022 по футболу
15 ноября, 21:12
Футбол
"Хотим выиграть, чтобы почувствовать уверенность". В сборной Казахстана рассказали о настрое на матч с Таджикистаном "Хотим выиграть, чтобы почувствовать уверенность". В сборной Казахстана рассказали о настрое на матч с Таджикистаном
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus