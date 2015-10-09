Определились полуфиналисты чемпионата мира-2025 по футболу

Определились полуфинальные пары чемпионата мира-2025 по футболу среди юношей до 17 лет (U-17), проходящего в Катаре, сообщают Vesti.kz.

В четверку лучших команд турнира попали сборные Австрии, Италии, Португалии и Бразилии.

В первом полуфинале встретятся Португалия и Бразилия, а во втором сыграют Австрия и Италия.

Полуфинальные матчи пройдут 24 ноября.

Напомним, в 1/4 финала Австрия одержала победу с минимальным счетом над Японией — 1:0, Италия выиграла у сборной Буркина-Фасо — 1:0, сборная Португалии добилась победы над командой Швейцарии — 2:0, а сборная Бразилии взяла верх в противостоянии со сборной Марокко (2:1).