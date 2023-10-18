Не обошлось без удаления. Как сыграли соперники Казахстана по группе отбора на Евро-2024

Северная Ирландия уступила Словении в рамках отборочного цикла чемпионата Европы-2024 по футболу, сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла в Белфасте и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Решающий гол на 5-й минуте забил Адам Черин. При этом хозяева поля доигрывали в меньшинстве из-за удаления Ши Чарльза на 58-й минуте.

Благодаря этому успеху Словения набрала 19 очков и сохранила лидерство в группе H. За ней расположились Дания (19), Казахстан (15), Финляндия (12), Северная Ирландия (6) и Сан-Марино (0).

17 ноября сыграют Казахстан - Сан-Марино, Финляндия - Северная Ирландия, Дания - Словения.

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