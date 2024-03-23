Новый опорник сборной Казахстана рассказал о разговоре с Адиевым после матча с Грецией

Полузащитник сборной Казахстана Адилет Садыбеков в интервью корреспонденту Vesti.kz высказался о прошедшем матче с Грецией (0:5), своей роли в национальной команде и раскрыл, что сказал Магомед Адиев в раздевалке после окончания встречи.

- Адилет, у тебя уже был дебют за сборную, но все-таки сейчас игра была гораздо более важная, с какими ощущениями выходил на поле и что сказал Магомед Мусаевич?

- Перед игрой было приятное волнение, все-таки это большой матч с Грецией. Но мы не думали, что старт получится таким. В перерыве я разминался, потом зашел в раздевалку и сказали, что я выхожу. Вышел, сразу же включился, старались играть в атаку, Магомед Мусаевич именно так и сказал - играть смело, в атаку, поскольку терять уже было нечего.

- Каким ты увидел соперника во втором тайме, бросилось ли что-то в глаза?

- Греки уже были спокойнее, позиционно играли, у нас была цель прессинговать их и атаковать. В моем случае я играл чуть ниже в центре, а Зайнутдинов выше.

- Адиев после матча сказал, что до последнего сомневался кого поставить в основу - тебя или Абзала Бейсебекова. А у тебя самого было ощущение, что можешь выйти в основе?

- Ну прежде всего тут зависит от решения тренера. Но я каждый день усердно тренировался, старался доказать тренерскому штабу. Хотел всегда играть сборную, защищать честь страны и пытался выделяться на тренировках.

- Но ты чувствуешь, что в сборной тебя уже по-другому воспринимают, не просто как молодого игрока, возможного кандидата?

- Да, конечно. Когда ты попадаешь в сборную, уже не имеет значение твой возраст, ты должен доказывать, расти, быть в форме, помочь команде.

- Матч с Люксембургом с виду не имеет особого значения, как себя настраивать на такую игру?

- На нашей форме герб страны, мы должны бороться до конца в любом матче. Надо играть смело с Люксембургом и надеяться на хороший результат.

- После матча был ли какой-то разговор у игроков с Магомедом Мусаевичем относительно его будущего?

- Нет, такого разговора не было. Просто поблагодарил за этот долгий путь. И сказал, что ошибки потом разберем, как все остынут.

Отметим, что греки вышли в финал стыковых игр за путевку на Евро-2024 где сыграют против Грузии. Встреча пройдет 26 марта в Тбилиси. Команда Казахстана в этот день на выезде встретится с Люксембургом, который уступил Грузии в полуфинале Лиги наций.