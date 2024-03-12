Новичок сборной Казахстана сделал громкое заявление на матч за путевку на Евро-2024

Новичок сборной Казахстана по футболу и защитник костанайского "Тобола" Роман Асранкулов высказался о проходящих в Дубае сборах, а также оценил шансы команды на выход в финальную стадию чемпионата Евпопы-2024, передают Vesti.kz.

"Сбор проходит отлично, в команде приняли хорошо, спасибо ребятам, такое ощущение, что я в этой команде очень много лет. Хотел бы поблагодарить команду, тренерский штаб, руководство за теплый прием и шанс проявить себя. Болейте за нашу команду, мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы порадовать страну и выйти на Евро. У нас есть все шансы для этого!", - сказал Асранкулов в интервью пресс-службе КФФ.

Напомним, 21 марта сборная Казахстана сыграет с Грецией в полуфинале плей-офф Лиги наций. Во втором полуфинале встретятся сборные Грузии и Люксембурга. Победитель финала (26 марта) выйдет в основную стадию Евро-2024.

Перед этим Казахстан проведет товарищеский матч в ОАЭ - 14 марта против сборной Туркменистана.