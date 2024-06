Нокаутировала соперницу после красной: футболистка сделала заявление

Футболистка сборной Демократической Республики Конго Рут Кипойи извинилась за удар кулаком, нанесенный по лицу соперницы из женской команды Марокко Ясмин Мрабет, сообщают Vesti.kz.

Это произошло в товарищеском матче, который был сыгран в понедельник и завершился победой марокканок со счетом 3:2. Кипойи на 63-й минуте была изгнана с поля за удар соперницы, которая толкнула ее перед этим.

Мрабет также прокомментировала этот эпизод.

🔴SHOCKING! DR Congo female star Ruth Kipoyi punches Morocco player Yasmine Mrabet just after receiving a red card during the Morocco-DRC match! 😳🇲🇦🇨🇩



This is a bad example and big sanctions must follow! ❌ pic.twitter.com/ikXPjEE9ZY