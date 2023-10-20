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"Ничья нас не устраивала". Адиев - о камбэке с Финляндией

"Ничья нас не устраивала". Адиев - о камбэке с Финляндией
©КФФ

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев в интервью "СЭ" прокомментировал исход матча отбора на Евро-2024 против Финляндии, сообщают Vesti.kz.

Матч в Хельсинки завершился со счетом 2:1 в пользу национальной команды Казахстана. Сейчас национальная команда с 15-ю очками, занимает третье место в группе H.

- Главный вывод, который вы сделали для себя после поражения от датчан?

- Сказал ребятам после матча, что мы могли выступить более достойно, но не сделали ряд определенных вещей. При этом не снимаю с себя вины, в частности за третий гол.

- Поясните, пожалуйста.

- Изначально план на игру заключался в том, чтобы действовать высоко. Выставили атакующий центр поля. Не должны были прижиматься к своим воротам. Нужно было пытаться отвечать атакой на атаку.

- Смело.

- Уточню. У них две атаки, у нас одна. Вот в такой пропорции. К сожалению, второй гол, который мы пропустили непосредственно перед перерывом, сильно ударил по психологии подопечных. И мне надо было сделать выбор. Думаю, футболисты меня не поняли бы, если бы я не пошел на риск. При этом осознавал, что все может закончиться печально... Если бы попросил ребят играть осторожнее, это бы выглядело, наверное, робостью, даже трусостью с моей стороны. В итоге с первых минут второго тайма начали подниматься слишком высоко и пропустили третий мяч...

- Какой была установка на матч с финнами?

- Сыграть более компактно и сбалансированно по сравнению с поединком против датчан. Во встрече с финнами нам нужна была только победа, чтобы остаться в этой гонке.

- Однако первый тайм вам не удался. Пропустили, финны могли забить еще.

- Финны начали встречу очень активно. Мы не могли выйти из-под их прессинга. Но в то же время я четко понимал, что в таком темпе хозяева не смогут двигаться все 90 минут. Ждал, что уже к концу первого тайма финны подустанут. Так и произошло. Они "просели", у нас же появилось больше подходов, мы чаще оказывались на мяче.

- Именно поэтому и не стали делать замены в перерыве?

- Да. Повторюсь, понимал, что после перерыва финнов хватит еще максимум на 15 минут. Попросил ребят добавить в беговой работе, сказал им, что моменты у нас обязательно появятся. На 75-й минуте при счете 0:1 уже хотели переходить к плану "Б", подготовили две замены. Увидели, что хозяева стали раскрываться, мы планировали выпустить еще одного атакующего игрока. Однако повременили с перестановками после того, как заработали пенальти.

- После того как Зайнутдинов реализовал пенальти, о чем подумали? Мол, сейчас точно дожмем или ничья по такой игре - хороший результат?

- Ничья нас не устраивала. Но я и не могу сказать, что был уверен, что обязательно дожмем. В футболе все порой очень непредсказуемо. При этом видел: мы активнее, эффективнее прессингуем, у нас появилось больше свободных зон, а значит, моменты еще будут. В итоге забили со стандарта.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Словения 8 6 1 1 17-6 19
2 Дания 8 6 1 1 17-7 19
3 Казахстан 8 5 0 3 12-9 15
4 Финляндия 8 4 0 4 12-9 12
5 Северная Ирландия 8 2 0 6 7-9 6
6 Сан-Марино 8 0 0 8 1-26 0

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Метки:
Адиев Магомед Сборная РК по футболу Чемпионат Европы по футболу

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