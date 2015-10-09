Неожиданным исходом завершился матч Испании в отборе к ЧМ-2026

Сборные Испании и Турции сыграли вничью в матче отборочного цикла к чемпионату мира-2026 по футболу, передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Севилье, закончилась со счётом 2:2.

Первыми успеха добились хозяева поля усилиями Дани Ольмо на 4-й минуте. На это гости ответили голами Дениза Гюля и Салиха Озджана на 42-й и 54-й минутах соответственно. Испанцы отыгрались на 62-й минуте, когда отличился Микель Оярсабаль.

Результат стал неожиданным для Испании: команда, уже обеспечившая прямой выход на чемпионат мира, позволила сопернику прервать свою сухую и победную серию. Турция же заняла второе место в группе и будет бороться за путёвку на мундиаль через стыковые матчи.

Группа Е

1. Испания - 16 очков (6 матчей)

2. Турция - 13 очков (6 матчей)

3. Грузия - 3 очка (6 матчей)

4. Болгария - 3 очка (6 матчей)