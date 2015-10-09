Названы сроки работы Байсуфинова в сборной Казахстана и его сильное качество

Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Талгат Байсуфинов назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Казахстана по футболу. В беседе с корреспондентом Vesti.kz это кадровое решение оценил Павел Черепанов - специалист, который ранее входил в тренерский штаб Талгата Маруановича. 

Черепанов считает, что в нынешнее время выбор в пользу Байсуфинова выглядит оптимальным и может позитивно сказаться на атмосфере в команде. 

"Я не могу сказать, что Талгат Маруанович добрый или злой, скорее он справедливый. Он найдёт слова для игрока, которые подействуют эффективнее, чем крик. Насколько я знаю, он согласился только на два матча. Его называют мотиватором и действительно он умеет выстраивать отношения с игроками. Опыт серьёзный у него есть, все-таки дважды он уже возглавлял сборную. Он человек нейтральный, поэтому это оптимальный вариант на данный период", - заявил Павел Петрович. 

Напомним, после разгромного поражения от сборной Бельгии (0:6) главный тренер национальной команды Али Алиев объявил о намерении оставить свой пост.

В октябре сборной Казахстана предстоит провести два матча квалификации ЧМ-2026: 10 октября дома против Лихтенштейна и 13 октября в гостях у Северной Македонии.

