Сборные
Названа дата Финалиссимы - 2026: где и когда сыграют сборные Испании и Аргентины

Финалиссима — 2026, в которой встретятся сборные Испании и Аргентины, состоится в марте 2026 года. Об этом сообщил глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Рафаэль Лузан, передают Vesti.kz.

"Эта мечта под названием Финалиссима будет воплощена в марте. Мы близки к согласованию вопроса с УЕФА и ждём официального подтверждения", — приводит слова Лузана аккаунт El Chiringuito.

Ранее сообщалось, что Финалиссима — 2026 состоится 27 марта в Катаре, на стадионе "Лусаил Айконик".

Финалиссима является своеобразным вариантом Суперкубка для сборных. В матче встретятся действующие чемпион Европы и обладатель Кубка Америки. Сейчас эти титулы принадлежат испанцам и аргентинцам соответственно.

Аргентина также является действующим чемпионом мира.

