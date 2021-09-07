Назван точный счет матча Босния и Герцеговина - Казахстан в отборе на ЧМ-2022

Бывший главный тренер московского "Спартака" и уральского "Акжайыка" Андрей Чернышов дал прогноз на отборочный матч чемпионата мира-2022 между сборными Боснии и Герцеговины и Казахстана. Его слова приводит "Рейтинг букмекеров".

"Боснийцы - явные фавориты этого матча, играют дома в сильнейшем составе. После ничейного исхода с Францией у них добавилось уверенности в собственных силах. Никакой недооценки со стороны хозяев поля не будет. Боснийцам очень нужна победа, чтобы не отстать от лидеров.

Балканские сборные хороши, много футболистов играет в сильных европейских чемпионатах. Конечно, командам из постсоветских стран тяжело справляться с ними, потому что нет такого количества сильных исполнителей - мало кто из них играет на высоком уровне.

Главное преимущество сборной Боснии и Герцеговины - домашняя встреча и большее количество индивидуально мощных футболистов. Сборной Казахстана надо сыграть строго в обороне и биться, бороться, тогда есть шанс на положительный результат. Думаю, боснийцы победят со счетом 3:0", - сказал Чернышов.

Матч состоится в Зенице в ночь с 7 на 8 сентября и начнется в 00:45 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция доступна здесь.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!