Назван судья, которого должен благодарить Казахстан за победу над Финляндией

Сборная Казахстана по футболу одержала важную победу над Финляндией в восьмом туре отборочного цикла чемпионата Европы-2024. Встреча в Хельсинки завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, сообщают Vesti.kz.
После первого тайма казахстанцы проигрывали 0:1, а отыгрались на 77-й минуте с пенальти, который реализовал Бахтиер Зайнутдинов. Защитник финнов Ричард Йенсен сыграл рукой в штрафной площади, и лишь с помощью VAR подопечные Магомеда Адиева получили право на 11-й метровый удар, за что должны благодарить Ивана Бебека.
"На фото хорватский судья Иван Бебек. Именно благодаря его внимательности арбитр матча Финляндия-Казахстан Ирфан Пельто назначил пенальти. В динамике эпизод с рукой пропустили все, но Бебек, сидевший на VAR, сигнализировал своему коллеге о нарушении правил. Поэтому Казахстан должен благодарить за его внимательность. Если бы не он, то как закончилась бы та игра, неизвестно. Спасибо, Бебек!", - пишет телеграм-канал Серый CARDINAL.
Напомним, что 17 ноября Казахстан дома примет Сан-Марино, а отборочный турнир завершит выездным матчем со Словенией 20 ноября.
©Серый CARDINAL
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