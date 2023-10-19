Назван судья, которого должен благодарить Казахстан за победу над Финляндией

Сборная Казахстана по футболу одержала важную победу над Финляндией в восьмом туре отборочного цикла чемпионата Европы-2024. Встреча в Хельсинки завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, сообщают Vesti.kz.

После первого тайма казахстанцы проигрывали 0:1, а отыгрались на 77-й минуте с пенальти, который реализовал Бахтиер Зайнутдинов. Защитник финнов Ричард Йенсен сыграл рукой в штрафной площади, и лишь с помощью VAR подопечные Магомеда Адиева получили право на 11-й метровый удар, за что должны благодарить Ивана Бебека.

"На фото хорватский судья Иван Бебек. Именно благодаря его внимательности арбитр матча Финляндия-Казахстан Ирфан Пельто назначил пенальти. В динамике эпизод с рукой пропустили все, но Бебек, сидевший на VAR, сигнализировал своему коллеге о нарушении правил. Поэтому Казахстан должен благодарить за его внимательность. Если бы не он, то как закончилась бы та игра, неизвестно. Спасибо, Бебек!", - пишет телеграм-канал Серый CARDINAL.

Напомним, что 17 ноября Казахстан дома примет Сан-Марино, а отборочный турнир завершит выездным матчем со Словенией 20 ноября.

©Серый CARDINAL

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024" Группа H № Участник И В Н П М О 1 Словения 8 6 1 1 17-6 19 2 Дания 8 6 1 1 17-7 19 3 Казахстан 8 5 0 3 12-9 15 4 Финляндия 8 4 0 4 12-9 12 5 Северная Ирландия 8 2 0 6 7-9 6 6 Сан-Марино 8 0 0 8 1-26 0 Перейти на страницу турнирной таблицы →

Когда бой Шавката Рахмонова, Узбекистан рвется на чемпионат мира. Что произошло в мире спорта