Назван победитель матча Казахстан - Северная Ирландия в отборе на Евро-2024

Обозреватель и комментатор матчей на телеканалах ESPN и Sky Эндрю Бисли в беседе с корреспондентом Vesti.kz поделился своими ожиданиями от предстоящего матча сборной Казахстана с Северной Ирландией в рамках отбора на чемпионат Европы-2024.

Игра состоится в Белфасте 19 июня, а тремя днями ранее в итальянской Парме казахстанцы встретятся со сборной Сан-Марино.

"Впервые в истории". Адиев прокомментировал объявление состава сборной в прямом эфире

"Казахстан наделал шуму в матче с Данией. Это была большая сенсация. Однако давайте не будем забывать, что игра была домашняя, а успех был достигнут еще и благодаря недооценке соперником хозяев. В предстоящей игре у Северной Ирландии не будет такого отношения. Команда настроена забрать максимум очков в домашних матчах. Я думаю, что длительный перелет также окажет свое влияние на состояние казахстанских игроков. Уверен в том, что хозяева без проблем победят", - отметил Бисли.

Ранее сборная Казахстана сыграла два матча. Сначала было домашнее поражение от Словении (1:2), а затем волевая победа над Данией (3:2). Набрав три очка, национальная команда располагается на третьей строчке таблицы, а Северная Ирландия на пятом (3).

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024" Группа H № Участник И В Н П М О 1 Словения 2 2 0 0 4-1 6 2 Казахстан 2 1 0 1 4-4 3 3 Дания 2 1 0 1 5-4 3 4 Финляндия 2 1 0 1 2-3 3 5 Северная Ирландия 2 1 0 1 2-1 3 6 Сан-Марино 2 0 0 2 0-4 0 Перейти на страницу турнирной таблицы →

Kака - об уходе из "Кайрата", сборной Казахстана, Игите и феномене Адиева