Назван победитель матча Босния и Герцеговина - Казахстан в отборе на ЧМ-2022

В шестом туре отбора к чемпионату мира-2022 в Зенице на стадионе "Билино Поле" сборная Боснии и Герцеговины сыграет против Казахстана. Livesport.ru считает, что хозяева не допустят недооценки и победят с "сухим" счетом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"В текущем отборочном цикле к чемпионату мира в Катаре сборная Боснии и Герцеговины провела только три встречи, в которых сумела набрать всего два очка, но имеет очень хорошие шансы на вторую строку.

Начали данную кампанию "лилии" с выездной мировой против Финляндии, сыграв со счетом 2:2, после этого они минимально проиграли на своей территории Франции - 0:1.

Уже после Евро-2020 боснийцы поделили очки с теми же французами - 1:1, но уже на их поле, а накануне они в товарищеской встрече смогли обыграть на своем поле сборную Кувейта - 1:0.

Стоит отметить, что виктория над кувейтцами стала для Боснии первой за последние 15 матчей во всех турнирах. В этот неудачный период у нее было семь проигрышей и столько же ничьих.

У сборной Казахстана на счету те же два очка, но она набрала их в четырех поединках. При этом у нее хуже разница мячей, из-за которой она замыкает группу D.

Все эти зачетные пункты казахи заработали в поединках с украинской командой, сыграв 1:1 на выезде и 2:2 на своем поле. При этом в домашней игре они ушли от поражения на шестой компенсированной минуте.

Также "желто-синие" потерпели и два поражения. Еще весной они уступили дома Франции со счетом 0:2, а накануне потерпели минимальное выездное фиаско от Финляндии - 0:1.

Отметим, что у сборной Казахстана в отборочных циклах чемпионатов мира 17-матчевая безвыигрышная серия, где было шесть ничьих и 11 поражений.

Это будет первая очная игра данных сборных. Ранее они между собой не играли.

Боснийский коллектив наверняка не допустит недооценки сборной Казахстана и сумеет ее одолеть. Тем более классом "лилии" заметно соперника превосходят. В общем, ставим в этой игре на "сухую" викторию хозяев", - говорится в тексте.

Напомним, что встреча пройдет в ночь на 8 сентября. Начало - в 00:45 по времени Нур-Султана. С турнирным положением в группе D можно ознакомиться здесь.

Команда Талгата Байсуфинова уже прибыла в Боснию. Вместе с ней прилетел универсал московского ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов, который по неспортивным причинам пропустил предыдущую игру с Финляндией (0:1).

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!