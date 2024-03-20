Назван фаворит квартета Казахстана за путевку на Евро-2024

Российский сайт "KP.ru" оценил расклад сил в квартете с участием сборной Казахстана по футболу, в рамках которого будет разыграна путевка в финальную часть чемпионата Европы-2024, передают Vesti.kz.

21 марта Казахстан сыграет на выезде с Грецией, а в случае победы сыграет с сильнейшим в паре Грузия - Люксембург. Победитель выйдет на Евро.