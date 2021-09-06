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"Наше будущее в наших руках". Тренер сборной Боснии и Герцеговины - об игре отбора на ЧМ-2022 против Казахстана

"Наше будущее в наших руках". Тренер сборной Боснии и Герцеговины - об игре отбора на ЧМ-2022 против Казахстана
©reprezentacija.ba
Новости спорта Футбол Сборные

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев прокомментировал предстоящий матч отборочного раунда чемпионата мира-2022 против Казахстана. Он отметил, что результат во многом будет зависеть от его команды.

"Мы должны выйти на игру готовыми более чем на сто процентов. Это сплоченная команда, агрессивная, но для хорошей игры очень важен наш подход. Матч длится 90 минут, мы должны быть терпеливыми и умными, чтобы использовать все ситуации. Я уверен, что ребята готовы и сделают все возможное, чтобы победить.

Я знаю Казахстан давно. У меня там много коллег, это непростая команда, но мы знаем, что легких соперников сегодня нет. Важно, как мы себя ведем, это для меня самое главное, все зависит от нас, наше будущее в наших руках. Завтра мы сделаем все возможное, чтобы взять три очка", - цитирует Петева Reprezentacija.

Напомним, матч состоится в ночь с 7 на 8 сентября в Зенице. Начало - в 00:45 по времени Нур-Султана. С турнирным положением в группе D можно ознакомиться здесь

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Метки:
Сборная РК по футболу ЧМ-2022

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