Нападающий сборной Казахстана получил сотрясение мозга

Стало известно, почему нападающий "Ротора" Алексей Щеткин не был вызван в сборную Казахстана по футболу на матчи отборочного цикла к чемпионату мира-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации комментатора "Матч ТВ" Романа Нагучева, 29-летний форвард получил травму на тренировке российского клуба.

"Мне вчера сказали перед матчем, что Щеткин получил травму на тренировке, и поэтому он отсутствует. Он столкнулся там головами с партнером, поэтому у него небольшое сотрясение мозга. Пока игру пропускает, но как будет дальше - непонятно", - добавил ведущий.

Щеткин перешел в "Ротор" в январе 2021 года и успел провести за это время один матч в российской премьер-лиге. Минувший сезон форвард провел в "Астане".

Напомним, что в рамках отбора на ЧМ-2022 сборная Казахстана 28 марта примет Францию, а 31-го числа сыграет на выезде с Украиной. С составом можно ознакомиться здесь.

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