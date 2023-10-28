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Началась охота за билетами на матчи Евро-2024. Там может сыграть сборная Казахстана

Началась охота за билетами на матчи Евро-2024. Там может сыграть сборная Казахстана
©Prokerala

До старта чемпионата Европы-2024 в Германии еще больше семи месяцев, но ажиотаж вокруг продаж билетов невероятный. Миллионы людей подали заявки для их приобретения, сообщают Vesti.kz.

По официальным данным УЕФА, болельщики со всего мира подали заявки на более чем 20 миллионов билетов. Более 1,2 миллиона билетов были реализованы еще во время первой партии продаж, завершившейся 26 октября. 

Наибольшую активность проявляют местные любители футбола (из Германии) - 65 процентов заявок исходит от них. Также в этом направлении выделяются фанаты из Англии, Франции Испании и Австрии. Что касается болельщиков из других континентов, то среди них наиболее активны фанаты из США, Канады, Австралии, Китая и Мексики - они подали заявки на 525 тысяч билетов.

На финал, который пройдет на берлинском "Олимпиаштадионе", было запрошено порядка 2,3 миллиона билетов. Это более чем в 30 раз больше вместимости стадиона. Поэтому всех желающих и готовых приобрести билет вместить не удастся.

В ноябре организаторы проведут лотерею, с помощью которой разыграют билеты среди тех, кто подал заявку. А в начале декабря в продажу поступят еще миллион билетов, и они будут предназначены только для болельщиков, чьи страны квалифицировались на Евро.

Отметим, что стоимость билетов варьируется от 30 (14,9 тысячи тенге) до 1000 евро (498 тысяч тенге). Самый доступный билет можно приобрести на любую игру групповой стадии, кроме матча открытия. Что касается самого дорогого, то это места первой категории на финал турнира.

Напомним, что чемпионат Европы-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии. Сборная Казахстана все еще имеет шансы квалифицироваться на турнир.

Фото: UEFA©

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Словения 8 6 1 1 17-6 19
2 Дания 8 6 1 1 17-7 19
3 Казахстан 8 5 0 3 12-9 15
4 Финляндия 8 4 0 4 12-9 12
5 Северная Ирландия 8 2 0 6 7-9 6
6 Сан-Марино 8 0 0 8 1-26 0

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Метки:
Футбол Чемпионат Европы по футболу УЕФА Сборная РК по футболу Германия

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