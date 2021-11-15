"На его месте я бы не оставался в команде". Эксперт высказался о судьбе Байсуфинова после разгрома от Франции

В разгромном поражении сборной Казахстана от Франции нет трагедии, считает известный специалист Булат Есмагамбетов. В интервью корреспонденту Vesti.kz он разобрал игру и подчеркнул, как поступил бы месте наставника национальной команды Талгата Байсуфинова.

- Ваше мнение об игре. Было ли неожиданным именно такое поражение?

- Мы говорили о том, что игра будет тяжелой и мы, скорее всего, крупно проиграем. В этом матче все зависело от соперника. Сборная Франции была крайне мотивирована, играла при своих болельщиках. По итогам этого матча они официально оформили путевку в Катар. Французы элементарно сильнее.

Наши игроки уже, по сути, завершили сезон и находились не в тех кондициях. Очевидно, сборная Казахстана с первых минут получила под дых. Чемпионы мира забили быстрый гол и агрессивно атаковали. И весь матч играли под таким давлением. Здесь я не думаю, что можно винить ребят, в этой игре вообще у них ничего не получилось. С нами сборная Франции расправилась образцово. Такие поражения случаются. Хочется пожелать пережить это. Профессиональный спортсмен должен уметь пережить такой крах и падение и дальше становиться сильнее.

- Многие делают трагедию из этого матча. Насколько такой проигрыш болезненный?

- Не хочу в очередной раз говорить об этой игре. Тут как в случае со средним боксером, который вышел против Майка Тайсона в его лучшие годы. Как ты его победишь? Он сильнейший в мире и на пятой секунде отправит тебя в нокдаун.

Для нас этот год был тяжелым. Все наши сборные команды, начиная от женской, юношеских и заканчивая национальной, оказывались на дне турнирной таблицы в своих отборочных трагедиях. На клубном уровне в еврокубках ничего не показали. Вот это - трагедия. У нас много проблем в футболе - засилье легионеров, мало казахстанцев играет за клубы, всем нужны сиюминутные результаты.

А то, что проиграли с таким счетом лучшей сборной мира, в этом нет трагедии. Это спорт и бывают там поражения, а иногда крупные. Французы преподали нам урок высшего мастерства. Впереди у нынешнего и следующих поколений казахстанских игроков еще много матчей, и из таких проигрышей надо извлекать необходимые выводы.

- Исчерпал ли себя Талгат Байсуфинов в сборной?

- Его судьбу решать будем не мы. Но полагают, что такие поражения болезненно бьют именно по тренерам. Игрокам, возможно, легче в этом плане, а ему отойти будет тяжелее. На его месте я бы не оставался в команде. Он сделал все, что мог. Были у сборной Казахстана под его руководством и достойные матчи.

Напомним, сборная Казахстана в последнем матче отбора на ЧМ-2022 против Франции (0:8) потерпела самое разгромное поражение в своей истории. Чемпионы мира по итогам этой игры оформили путевку в Катар. Команда Байсуфинова набрала три очка и заняла последнее место в группе D.