 5BkyBeQVysIg1wPEa11iWPelsgXvL3Yst0gspkfc
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло
Бокс Футбол Хоккей Футзал Единоборства Теннис Атлетика Олимпиада Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"На его месте я бы не оставался в команде". Эксперт высказался о судьбе Байсуфинова после разгрома от Франции

"На его месте я бы не оставался в команде". Эксперт высказался о судьбе Байсуфинова после разгрома от Франции
©КФФ
Новости спорта Футбол Сборные

В разгромном поражении сборной Казахстана от Франции нет трагедии, считает известный специалист Булат Есмагамбетов. В интервью корреспонденту Vesti.kz он разобрал игру и подчеркнул, как поступил бы месте наставника национальной команды Талгата Байсуфинова.

- Ваше мнение об игре. Было ли неожиданным именно такое поражение?

- Мы говорили о том, что игра будет тяжелой и мы, скорее всего, крупно проиграем. В этом матче все зависело от соперника. Сборная Франции была крайне мотивирована, играла при своих болельщиках. По итогам этого матча они официально оформили путевку в Катар. Французы элементарно сильнее.

Наши игроки уже, по сути, завершили сезон и находились не в тех кондициях. Очевидно, сборная Казахстана с первых минут получила под дых. Чемпионы мира забили быстрый гол и агрессивно атаковали. И весь матч играли под таким давлением. Здесь я не думаю, что можно винить ребят, в этой игре вообще у них ничего не получилось. С нами сборная Франции расправилась образцово. Такие поражения случаются. Хочется пожелать пережить это. Профессиональный спортсмен должен уметь пережить такой крах и падение и дальше становиться сильнее.

- Многие делают трагедию из этого матча. Насколько такой проигрыш болезненный?

- Не хочу в очередной раз говорить об этой игре. Тут как в случае со средним боксером, который вышел против Майка Тайсона в его лучшие годы. Как ты его победишь? Он сильнейший в мире и на пятой секунде отправит тебя в нокдаун.

Для нас этот год был тяжелым. Все наши сборные команды, начиная от женской, юношеских и заканчивая национальной, оказывались на дне турнирной таблицы в своих отборочных трагедиях. На клубном уровне в еврокубках ничего не показали. Вот это - трагедия. У нас много проблем в футболе - засилье легионеров, мало казахстанцев играет за клубы, всем нужны сиюминутные результаты.

А то, что проиграли с таким счетом лучшей сборной мира, в этом нет трагедии. Это спорт и бывают там поражения, а иногда крупные. Французы преподали нам урок высшего мастерства. Впереди у нынешнего и следующих поколений казахстанских игроков еще много матчей, и из таких проигрышей надо извлекать необходимые выводы.

- Исчерпал ли себя Талгат Байсуфинов в сборной?

- Его судьбу решать будем не мы. Но полагают, что такие поражения болезненно бьют именно по тренерам. Игрокам, возможно, легче в этом плане, а ему отойти будет тяжелее. На его месте я бы не оставался в команде. Он сделал все, что мог. Были у сборной Казахстана под его руководством и достойные матчи.

Напомним, сборная Казахстана в последнем матче отбора на ЧМ-2022 против Франции (0:8) потерпела самое разгромное поражение в своей истории. Чемпионы мира по итогам этой игры оформили путевку в Катар. Команда Байсуфинова набрала три очка и заняла последнее место в группе D.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
ЧМ-2022 Сборная РК по футболу ЧМ-2014 по футболу Чемпионат мира по футболу Байсуфинов Талгат Тайсон Майк

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 23:29
Футбол
"На его месте я бы не оставался в команде". Эксперт высказался о судьбе Байсуфинова после разгрома от Франции "На его месте я бы не оставался в команде". Эксперт высказался о судьбе Байсуфинова после разгрома от Франции
Вчера , 22:25
Футбол
"О каких миллиардах идет речь?". В КФФ после разгрома от Франции раскрыли поступления из госбюджета "О каких миллиардах идет речь?". В КФФ после разгрома от Франции раскрыли поступления из госбюджета
Вчера , 22:01
Футбол
"Везде шумят, что нам надо в отставку". Байсуфинов извинился перед болельщиками и оценил отбор на ЧМ-2022 по футболу "Везде шумят, что нам надо в отставку". Байсуфинов извинился перед болельщиками и оценил отбор на ЧМ-2022 по футболу
Вчера , 21:12
Футбол
"Хотим выиграть, чтобы почувствовать уверенность". В сборной Казахстана рассказали о настрое на матч с Таджикистаном "Хотим выиграть, чтобы почувствовать уверенность". В сборной Казахстана рассказали о настрое на матч с Таджикистаном
Вчера , 20:21
Футбол
"Выйдут как на последний бой". Наставник сборной Таджикистана оценил матч с Казахстаном после его разгрома Францией "Выйдут как на последний бой". Наставник сборной Таджикистана оценил матч с Казахстаном после его разгрома Францией
Вчера , 19:54
Футбол
Форвард клуба чемпионата России вызван в сборную Казахстана Форвард клуба чемпионата России вызван в сборную Казахстана
Вчера , 19:42
Футбол
Безжалостные россияне и турки, а также фиаско с середняками. Топ-5 унизительных разгромов сборной Казахстана Безжалостные россияне и турки, а также фиаско с середняками. Топ-5 унизительных разгромов сборной Казахстана
Вчера , 16:14
Футбол
Круче Роналду и Ибрагимовича. Мбаппе в одиночку учинил разгром, или кто больше всего огорчал сборную Казахстана Круче Роналду и Ибрагимовича. Мбаппе в одиночку учинил разгром, или кто больше всего огорчал сборную Казахстана
Вчера , 14:52
Футбол
Обозреватель France Football назвал причину разгрома сборной Казахстана со счетом 0:8 Обозреватель France Football назвал причину разгрома сборной Казахстана со счетом 0:8
Вчера , 14:10
Футбол
"Хамитов хайпует на поражениях в футболе. А сам он смог привезти в Казахстан мировых ММА-звезд?". Али Алиев ответил на критику "Наймана" "Хамитов хайпует на поражениях в футболе. А сам он смог привезти в Казахстан мировых ММА-звезд?". Али Алиев ответил на критику "Наймана"
Вчера , 13:30
Футбол
Экс-руководитель "Локомотива" и "Ростова" назвал плюсы для Казахстана от перехода в УЕФА Экс-руководитель "Локомотива" и "Ростова" назвал плюсы для Казахстана от перехода в УЕФА
Вчера , 11:49
Футбол
Экс-тренер "Астаны" раскритиковал защитника сборной России после автогола в решающем матче отбора ЧМ-2022 Экс-тренер "Астаны" раскритиковал защитника сборной России после автогола в решающем матче отбора ЧМ-2022
Вчера , 09:46
Футбол
Первая ракетка мира эмоционально отреагировал на выход Сербии на ЧМ-2022. Путевка досталась на 90-й минуте Первая ракетка мира эмоционально отреагировал на выход Сербии на ЧМ-2022. Путевка досталась на 90-й минуте
Вчера , 09:01
Футбол
Известный эксперт возмутился игрой сборной России с Хорватией и ушел из прямого эфира Известный эксперт возмутился игрой сборной России с Хорватией и ушел из прямого эфира
Вчера , 08:04
Футбол
Испания выиграла решающий матч в группе и завоевала путевку на ЧМ-2022 Испания выиграла решающий матч в группе и завоевала путевку на ЧМ-2022
Вчера , 07:24
Футбол
"За этот результат в ответе только мы". Футболист сборной Казахстана высказался о провале во Франции "За этот результат в ответе только мы". Футболист сборной Казахстана высказался о провале во Франции
14 ноября, 22:22
Футбол
"Хуже, чем позор". Куат Хамитов возмутился зарплатами казахстанских футболистов после 0:8 от Франции и обратился к правительству "Хуже, чем позор". Куат Хамитов возмутился зарплатами казахстанских футболистов после 0:8 от Франции и обратился к правительству
14 ноября, 21:57
Футбол
Автогол лишил сборную России прямой путевки на ЧМ-2022 по футболу Автогол лишил сборную России прямой путевки на ЧМ-2022 по футболу
14 ноября, 20:29
Футбол
Футболист сборной Казахстана показал фото из Парижа после 0:8 и взбесил фанатов Футболист сборной Казахстана показал фото из Парижа после 0:8 и взбесил фанатов
14 ноября, 19:19
Футбол
"Это не 0:8. Это 105 миллиардов тенге". Президента КФФ призвали уйти в отставку после разгрома от Франции "Это не 0:8. Это 105 миллиардов тенге". Президента КФФ призвали уйти в отставку после разгрома от Франции
14 ноября, 15:50
Футбол
"Трудился лишь Покатилов, а защитники пешком ходили". Разбор исторического провала Казахстана с 0:8 от Франции "Трудился лишь Покатилов, а защитники пешком ходили". Разбор исторического провала Казахстана с 0:8 от Франции
14 ноября, 13:17
Футбол
Футболисты "Астаны" помогли своей сборной вытащить матч с 0:2 в отборе ЧМ-2022 Футболисты "Астаны" помогли своей сборной вытащить матч с 0:2 в отборе ЧМ-2022
14 ноября, 11:12
Футбол
"Унизили и отобрались на ЧМ-2022". В России высказались о крупном поражении сборной Казахстана в Париже "Унизили и отобрались на ЧМ-2022". В России высказались о крупном поражении сборной Казахстана в Париже
14 ноября, 08:55
Футбол
"Мы уважали соперника". Дешам - о разгроме над Казахстаном в отборе ЧМ-2022 "Мы уважали соперника". Дешам - о разгроме над Казахстаном в отборе ЧМ-2022
14 ноября, 08:30
Футбол
Сборная Казахстана по футболу потерпела самое крупное поражение в своей истории Сборная Казахстана по футболу потерпела самое крупное поражение в своей истории
14 ноября, 08:08
Футбол
Куат Хамитов резко отреагировал на крупное поражение сборной Казахстана от Франции Куат Хамитов резко отреагировал на крупное поражение сборной Казахстана от Франции
14 ноября, 07:32
Футбол
Байсуфинов нашел объяснение 0:8 в матче с Францией Байсуфинов нашел объяснение 0:8 в матче с Францией
14 ноября, 03:39
Футбол
Казахстан проиграл Франции со счетом 0:8 и завершил отбор на ЧМ-2022 Казахстан проиграл Франции со счетом 0:8 и завершил отбор на ЧМ-2022
13 ноября, 22:43
Футбол
Босния выбыла из борьбы за путевку на ЧМ-2022 по футболу в группе с Казахстаном Босния выбыла из борьбы за путевку на ЧМ-2022 по футболу в группе с Казахстаном
13 ноября, 21:14
Футбол
Байсуфинов выбрал футболистов сборной Казахстана на матч против Франции. Состав экспериментальный Байсуфинов выбрал футболистов сборной Казахстана на матч против Франции. Состав экспериментальный
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus