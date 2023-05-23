"На Евро будет тяжело выйти". Кумыков оценил перспективы сборной Казахстана по футболу

Бывший тренер сборной Казахстана, а ныне наставник "Кайсара" Виктор Кумыков в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о последних успехах команды Магомеда Адиева. В частности, он оценил шансы казахстанских футболистов на выход в финальный этап чемпионата Европы-2024.

"В Лиге наций результаты не удивили, там были сопоставимые соперники. Победа над Данией - да, удивила, но по одной игре сложно судить. Надо судить по итоговому результату.

У сборной накопился большой опыт выступлений в отборочных этапах и, мне кажется, заложил этот процесс Юрий Красножан (прим. - Кумыков в тот период входил в тренерский штаб сборной). Тогда происходила смена поколений, плюс появились некоторые результаты - сыграли вничью с Исландией. В тот период наступил перелом.

Могут ли выйти на Евро? Сложно сказать. Вот Латвия же выходила? Звезды так сошлись. Но тяжело сказать, что сейчас Казахстан по игре входит в число 24 лучших сборных Европы. Тяжело будет выйти. Вот говорят о победе над Данией, а поражение от Словении забыли. Через Лигу наций тоже, возможно, будет тяжело, как минимум два матча придется сыграть", - отметил Кумыков.