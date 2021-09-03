"Мы тоже умеем показывать зубы". Оразов - о матче с Финляндией и эмоциональном взрыве после ничьей с Украиной

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Рамазан Оразов поделился ожиданиями от матча отборочного цикла чемпионата мира-2022 против Финляндии. Его комментарий приводит пресс-служба КФФ.

Встреча пройдет 4 сентября в Хельсинки. Начало - в 19:00 по времени Нур-Султана.

- Какие ощущения перед предстоящим матчем?

- В первую очередь мы провели очень хороший матч с Украиной у себя дома, потом проделали достаточно долгий путь на эту выездную игру. Финляндия - квалифицированная команда, нас ждет непростой матч. Будем играть на результат, мы тоже умеем "показывать зубы". Я думаю, что нас ждет очень интересная игра.

- Можете ли выделить игроков команды соперника, которые могут представлять опасность?

- Как я уже говорил, вся команда соперника достаточно квалифицированная. Если выделять, то я бы отметил нападающего Теему Пукки и центрального полузащитника Глена Камару.

- Вы сыграли вничью с Украиной. Как это отразилось на ментальной составляющей команды?

- Я считаю, что для команды это большой был психологический порыв. Мы сыграли вничью - забили на последней минуте. Можно сказать, что был эмоциональный взрыв. Но это осталось уже в прошлом, мы готовимся к следующей игре.

Напомним, что после игры в Финляндии казахстанская команда встретится в гостях с Боснией и Герцеговиной (7 сентября). С турнирным положением команд в группе D можно ознакомиться здесь.

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