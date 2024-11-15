"Мы прогрессируем, набираем ход". Самородов оценил матч с Австрией в Лиге наций

Нападающий сборной Казахстана Максим Самородов в интервью корреспонденту Vesti.kz высказался о прошедшем матче с Австрией (0:2) в Лиге наций.

Игрок отметил, что удаление Александра Марочкина повлияло на ход игры, однако даже в такой ситуации команда выглядела достойно.

"Эмоции отрицательные, проиграли, снова не забили. До сих пор на нуле, это не может радовать. В целом, сыграли неплохо, но, наверное, помешало удаление, все-таки на 23-й минуте оно случилось. 70 минут в меньшинстве, но при этом во втором тайме не пропустили. Считаю, достойно сыграли.

Установка на второй тайм? Станислав Саламович указал на наши ошибки, говорил продолжать бороться, биться за свою страну.

Тактически моя роль чуть изменилась, "сел" чуть ближе к обороне, иначе разрывы были бы большие.

Переход на схему в два центральных защитника? Лично мое мнение - в этой схеме мы прогрессируем, набираем ход, думаю все будет хорошо.

Забьем ли Норвегии? Дай бог, будем стараться, не могу гарантировать, но сделаем все возможное", - заявил Самородов.