"Мы не планировали играть красочно". Адиев дал оценку матчу Сан-Марино - Казахстан

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев подвел итоги выездного матча против Сан-Марино (3:0), сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Первый тайм получился не лучшим. Наш состав предполагал, что не так много мы будем находится в позиционных атаках. Хорошо, что в концовке первого тайма забили гол, потом стало лучше. Во втором тайме стилистически вышли другие футболисты, по нашему плану мы должны были "убить игру", так и получилось. Мы довольны, что добыли три очка, мы и не планировали играть здесь красочно, задача была победить и готовится к Северной Ирландии.

Сборная Сан-Марино неплохо оборонялась, компактно действовали, они в своей схеме чувствуют себя уютно. Поэтому нам надо было на процентов десять отдать мяч, вытащить их схемы и добывать результат.

Почему Касым оказался вне заявки? Меня перед игрой про него спрашивают, потом после, нам что не о чем поговорить (смеется)? Я сразу скажу, пожалуйста, не надо искать черную кошку в темной комнате, у нас нет никаких проблем с Алибеком, он боевая единица сборной. У нас в обойме шесть центральных защитников, они не могут все играть, поэтому надо было кого-то выключить из заявки", - заявил Магомед Мусаевич.

По итогам трех туров отборочного цикла ЧЕ-2024 сборная Казахстана имеет в своем активе шесть очков. 19 июня Казахстан сыграет на выезде против Северной Ирландии.

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