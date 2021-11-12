"Мы хотим выиграть". Игрок сборной Франции - о матче с Казахстаном в отборе ЧМ-2022

Защитник сборной Франции Жюль Кунде прокомментировал предстоящий матч отборочного цикла чемпионата мира-2022 против Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в ночь на 14 ноября на стадионе "Парк де Пренс". Начало - в 01:45 по времени Нур-Султана. С положением команд в группе D можно ознакомиться здесь.

"Есть большая вероятность, что я буду играть в предстоящем матче. Надеюсь, мы уже обеспечим себе квалификацию. Мы хорошо провели первый матч в Казахстане (2:0). Полагаю, это будет хорошая игра. Мы подходим к ней с желанием выиграть. Мы фавориты, но нам нужно добавить изюминку. Атмосфера в команде очень хорошая. Мы спокойно готовимся", - приводит его слова KazFootball.kz со ссылкой на L’Équipe.

Отметим, что после этого матча подопечные Талгата Байсуфинова примут Таджикистан. Товарищеская игра пройдет 16 ноября в Нур-Султане.