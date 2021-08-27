Молодежная сборная Казахстана лишилась хавбека "Кайрата" и форварда зарубежного клуба на матч отбора к Евро-2023

Произошли изменения в составе молодежной сборной Казахстана по футболу перед матчем с Данией в рамках отборочного раунда Евро-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Как информирует пресс-служба КФФ, по причине полученных травм предстоящую игру пропустят полузащитник "Кайрата" Данияр Усенов и нападающий белорусской "Ислочи" Матвей Герасимов.
В качестве замены им приглашены Жаслан Каиркенов из "Атырау", а также форвард "Аксу" Мирас Турлыбек.
Матч Казахстан - Дания пройдет 7 сентября в Нур-Султане на стадионе "Астана Арена". Начало встречи - в 20:00 по столичному времени.
Напомним, что тренерский штаб "молодежки" пополнил известный в недавнем прошлом футболист Нурбол Жумаскалиев.
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