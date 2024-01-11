Молодежная сборная Казахстана по футболу получила нового тренера

Известный казахстанский специалист Константин Горовенко назначен старшим тренером молодежной сборной Казахстана по футболу до 21 года, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.

В бытность игроком Горовенко выступал за такие клубы, как "Кайрат", "Кайнар", "Женис", "Алма-Ата", "Сункар" и "Мегаспорт". В 2000-2001 годах защищал цвета сборной Казахстана, проведя 6 матчей и забив 3 гола.

Тренерскую карьеру начинал в качестве ассистента главного тренера ФК "Сункар". Также работал в молодежных командах ФК "Кайрат". В 2017 году Горовенко в своем дебютном сезоне привел фарм-команду алматинского клуба к бронзовым медалям первой лиги Казахстана.

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В 2018-2020 годах тренировал вторую команду ФК "Жетысу".

В 2020 году возглавил карагандинский "Шахтер". В том сезоне "горняки" под его руководством заняли четвертое место в премьер-лиге и завоевали путевку в еврокубки.

В 2021 году был назначен главным тренером ФК "Мактаарал". Команде удалось завоевать путевку в премьер-лигу, став серебряным призером первой лиги.

Также Горовенко тренировал "Атырау" и "Каспий".

Добавим, что Горовенко будет помогать бывший защитник сборной Казахстана Елдос Ахметов. Полный тренерский штаб будет сформирован позднее.

Предыдущим наставником "молодежки" был Кайрат Нурдаулетов, который возглавил "Жетысу".