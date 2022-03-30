Могли засчитать поражение? Эксперт разобрал игру сборной Казахстана и оценил перспективы

Известный казахстанский специалист и функционер Булат Есмагамбетов в беседе с корреспондентом Vesti.kz объяснил успех сборной РК по футболу в серии пенальти с Молдовой в решающем матче Лиги наций. Также эксперт назвал лучших игроков команды и высказался о перспективах национальной сборной в дивизионе С соревнования.

Казахстанские футболисты выиграли в противостоянии после серии послематчевых пенальти. При этом на выезде команда обыграла молдован со счетом 2:1.

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"В принципе, победил сильнейший. Гости лучше играли в первом тайме, но затем хозяева собрались. Было несколько моментов, которые нужно было реализовать и не доводить дело до серии пенальти. Рад, что в самый напряженный момент у наших футболистов получилось быть хладнокровными. Они выдержали это испытание. Здесь свою роль сыграл еврокубковый опыт в Лиге чемпионов, Европы и конференций.

С другой стороны, наша команда должна была проходить молдаван с запасом. У нас выше класс, и в рейтинге мы их намного выше. Во второй игре мне больше понравились действия наших игроков. Было заметно, что Куата не хватало. Лучше сыграли Зайнутдинов и Алип. Кстати, хотел бы обратить внимание, что мы едва не лишились всего, ведь судья мог засчитать нам техническое поражение из-за поведения болельщиков.

Нас ждут матчи со Словакией, Азербайджаном и Беларусью. Первые однозначно будут фаворитами, а за второе место будет идти борьба. Думаю, если игра сборной наладится, то мы сможем побороться за такой результат", - отметил Есмагамбетов.

Наставник казахстанцев Андрей Карпович после победы раскрыл секрет успеха, а его коллега Сергей Клещенко назвал имена ключевых игроков соперников.