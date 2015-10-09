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Модрич забил победный гол в отборе ЧМ-2026 и установил новый рекорд

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Модрич забил победный гол в отборе ЧМ-2026 и установил новый рекорд ©instagram.com/hns_cff/

Сборная Хорватии по футболу одержала победу над командой Чехии в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года, передают Vesti.kz.

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Сборная Хорватии по футболу одержала победу над командой Чехии в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года, передают Vesti.kz.

Встреча группы L прошла в Осиеке и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. В составе победителей голы забили Андрей Крамарич (42-я и 75-я минуты), Лука Модрич (62- я с пенальти), Иван Перишич (68-я) и Анте Будимир (72-я с пенальти). В составе гостей отличился Томаш Соучек (58-я).

Таким образом, Модрич стал самым возрастным европейским футболистом, который смог забить гол в матче квалификации к ЧМ. Хорвта отличился в возрасте 39 лет и 9 месяцев. Предыдущий рекорд принадлежал боснийскому нападающему Эдину Джеко - футболист забил Сан‑Марино в возрасте 39 лет, 2 месяцев и 12 дней.

Сборная Чехии потерпела первое поражение и с 9 очками возглавляет таблицу, хорваты (6 очков) выиграли оба своих матча и идут вторыми.

Следующий матч сборная Хорватии проведет с командой Фарерских островов 5 сентября. Сборная Чехии в тот же день встретится с командой Черногории.


Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Хорватия   •   Групповой этап, мужчины
Вчера 23:45   •   закончен
Хорватия
Хорватия
5:1
Чехия
Чехия
Кто победит в основное время?
Хорватия

88%

Ничья

12%

Чехия

0%

Проголосовало 25 человек

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