"Мне скинули список друзья". Казахстанский форвард - о вызове в сборную на матчи отбора Евро

Нападающий кызылординского "Кайсара" Бакдаулет Зульфикаров в интервью Meta-ratings.kz поделился эмоциями от вызова в сборную Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.

- Бакдаулет, ты попал в расширенный список сборной Казахстана. Какие эмоции?

- Непередаваемые словами эмоции. Мне скинули список друзья в Instagram. Я когда увидел себя, испытал непередаваемые эмоции.

- Связывался ли с тобой Магомед Адиев перед оглашением состава?

- Нет, Магомед Мусаевич со мной не связывался. Я увидел свою фамилию вместе со всеми после публикации списка.

- Сезон подходит к концу. Какие личные итоги сезона можешь подвести?

- Осталась последняя игра. Думаю, для меня, как для нападающего, это неудачный сезон. В этом сезоне забил два гола и отдал две голевые передачи. Но, думаю, это только начало. Это мой первый полноценный сезон, в котором я стабильно играю и выхожу на поле. Буду стараться дальше проявлять себя, улучшать свои результативные действия и помогать команде в следующем сезоне.

- Какие дальнейшие планы продолжения карьеры? Ранее ты играл в чемпионате Беларуси. Есть ли желание снова попробовать себя в зарубежном чемпионате?

- О дальнейших планах пока не думаю. У меня сейчас стоит задача хорошо отыграть последнюю игру, помочь команде и улучшить свою статистику. Да, я ранее играл в чемпионате Беларуси и мне хотелось бы еще попробовать себя в зарубежных чемпионатах. Это большой опыт для молодых игроков.

Напомним, 17 ноября Казахстан дома примет Сан-Марино, а отбор к чемпионату Европы-2024 завершит выездным матчем против Словении 20 ноября. С расширенным составом нашей сборной можно ознакомиться здесь.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024" Группа H № Участник И В Н П М О 1 Словения 8 6 1 1 17-6 19 2 Дания 8 6 1 1 17-7 19 3 Казахстан 8 5 0 3 12-9 15 4 Финляндия 8 4 0 4 12-9 12 5 Северная Ирландия 8 2 0 6 7-9 6 6 Сан-Марино 8 0 0 8 1-26 0 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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