"Мне скинули список друзья". Казахстанский форвард - о вызове в сборную на матчи отбора Евро

Нападающий кызылординского "Кайсара" Бакдаулет Зульфикаров в интервью Meta-ratings.kz поделился эмоциями от вызова в сборную Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.
- Бакдаулет, ты попал в расширенный список сборной Казахстана. Какие эмоции?
- Непередаваемые словами эмоции. Мне скинули список друзья в Instagram. Я когда увидел себя, испытал непередаваемые эмоции.
- Связывался ли с тобой Магомед Адиев перед оглашением состава?
- Нет, Магомед Мусаевич со мной не связывался. Я увидел свою фамилию вместе со всеми после публикации списка.
- Сезон подходит к концу. Какие личные итоги сезона можешь подвести?
- Осталась последняя игра. Думаю, для меня, как для нападающего, это неудачный сезон. В этом сезоне забил два гола и отдал две голевые передачи. Но, думаю, это только начало. Это мой первый полноценный сезон, в котором я стабильно играю и выхожу на поле. Буду стараться дальше проявлять себя, улучшать свои результативные действия и помогать команде в следующем сезоне.
- Какие дальнейшие планы продолжения карьеры? Ранее ты играл в чемпионате Беларуси. Есть ли желание снова попробовать себя в зарубежном чемпионате?
- О дальнейших планах пока не думаю. У меня сейчас стоит задача хорошо отыграть последнюю игру, помочь команде и улучшить свою статистику. Да, я ранее играл в чемпионате Беларуси и мне хотелось бы еще попробовать себя в зарубежных чемпионатах. Это большой опыт для молодых игроков.
Напомним, 17 ноября Казахстан дома примет Сан-Марино, а отбор к чемпионату Европы-2024 завершит выездным матчем против Словении 20 ноября. С расширенным составом нашей сборной можно ознакомиться здесь.
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