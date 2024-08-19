Месси оставили без матчей отбора на ЧМ-2026

Нападающий клуба МЛС "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси неожиданно оказался вне заявки национальной команды на предстоящие матчи отбора на ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz.

Федерация футбола Аргентины обнародовала окончательный список из 28 игроков, но имени Месси среди них нет.

Предстоящие игры действующих чемпионов мира запланированы против Чили (6 сентября) и Колумбии (10 сентября).

Аргентинцы уверенно лидируют в южноамериканской отборочной зоне, набрав 15 очков по итогам шести туров.

37-летний Месси сыграл в отборе пять матчей, забив три гола.