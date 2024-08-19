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Вчера 20:45
 

Месси оставили без матчей отбора на ЧМ-2026

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Месси оставили без матчей отбора на ЧМ-2026 ©depositphotos.com

Нападающий клуба МЛС "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси неожиданно оказался вне заявки национальной команды на предстоящие матчи отбора на ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz.

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Нападающий клуба МЛС "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси неожиданно оказался вне заявки национальной команды на предстоящие матчи отбора на ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz.

Федерация футбола Аргентины обнародовала окончательный список из 28 игроков, но имени Месси среди них нет.

Предстоящие игры действующих чемпионов мира запланированы против Чили (6 сентября) и Колумбии (10 сентября).

Аргентинцы уверенно лидируют в южноамериканской отборочной зоне, набрав 15 очков по итогам шести туров.

37-летний Месси сыграл в отборе пять матчей, забив три гола.

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