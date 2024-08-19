Месси оставили без матчей отбора на ЧМ-2026
Нападающий клуба МЛС "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси неожиданно оказался вне заявки национальной команды на предстоящие матчи отбора на ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz.
Нападающий клуба МЛС "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси неожиданно оказался вне заявки национальной команды на предстоящие матчи отбора на ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz.
Федерация футбола Аргентины обнародовала окончательный список из 28 игроков, но имени Месси среди них нет.
Предстоящие игры действующих чемпионов мира запланированы против Чили (6 сентября) и Колумбии (10 сентября).
Аргентинцы уверенно лидируют в южноамериканской отборочной зоне, набрав 15 очков по итогам шести туров.
37-летний Месси сыграл в отборе пять матчей, забив три гола.
#SelecciónMayor El entrenador Lionel #Scaloni realizó una nueva convocatoria de cara a la doble fecha 🇨🇱🇨🇴 de eliminatorias de septiembre.— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) August 19, 2024
¡Estos son los citados! ¡Vamos Selección! pic.twitter.com/xjlDrwcfzg
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