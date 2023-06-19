Месси назвали легендой и идолом футбола

Нападающий "Ромы" Пауло Дибала высоко оценил значение Лионеля Месси для сборной Аргентины, сообщают Vesti.kz. Футболист назвал своего партнера настоящим идолом.

"Месси - легенда, наш капитан, уникальный игрок. Он настоящий идол. Он делает нечто особенное для футбола. Я горд, что мы вместе порадовали людей на ЧМ", - приводит слова Пауло Дибалы журналист Альфредо Педулла в своем твиттере.

35-летний Месси перешел в "Интер Майами" на правах свободного агента. Аргентинец покинул ПСЖ, за который выступал с 2021 года.

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В сезоне-2022/23 Месси принял участие в 32 матчах в рамках чемпионата Франции, забил 16 голов и сделал 16 результативных передач.

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